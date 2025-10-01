18+
01.10.2025, 06:33

ЕЭК обнуляет пошлины на бензин и дизель: что это значит для водителей в Казахстане

Новости Казахстана 0 563

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на ряд основных видов топлива. Новые условия будут действовать до 30 июня 2026 года включительно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: carfromjapan.com

Какие виды топлива попадают под льготу

Согласно пресс-службе ЕЭК, временное обнуление пошлин распространяется на следующие категории:

  • Моторные бензины

  • Топливо для реактивных двигателей

  • Дизельное топливо

  • Судовое топливо

  • Прочие виды газойлей

Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка моторного топлива в странах ЕАЭС.

Причины введения временной меры

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что решение обусловлено сочетанием нескольких факторов:

  • Сезонное увеличение спроса на топливо – рост потребления наблюдается в осенне-зимний период.

  • Локальное снижение объемов производства – временный дефицит топлива на некоторых рынках.

  • Необходимость балансировки внутреннего рынка – поддержание стабильных цен и доступности топлива для потребителей.

Когда вступит в силу решение

Официальная дата начала действия льгот — через 10 календарных дней после публикации постановления. Таким образом, страны ЕАЭС смогут импортировать указанные виды топлива без уплаты ввозных пошлин до конца июня 2026 года.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

