ЕЭК обнуляет пошлины на бензин и дизель: что это значит для водителей в Казахстане

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на ряд основных видов топлива. Новые условия будут действовать до 30 июня 2026 года включительно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.