Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 06:47

Ваши пенсионные деньги — не ваши: экономист объяснил, кому и зачем платят казахстанцы

Новости Казахстана 0 2 343

Экономист Олжас Худайбергенов рассказал Finratings.kz о текущих проблемах пенсионной системы Казахстана, уровне доверия населения к ней и перспективах реформ, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

История перехода к накопительной системе

Пенсионная система Казахстана остается одной из самых обсуждаемых тем социальной политики. В 1998 году страна перешла от распределительной модели к накопительной. Предполагалось, что граждане сами будут формировать свои пенсионные накопления через обязательные взносы, а государство лишь дополнять выплаты.

На практике новая модель столкнулась с рядом проблем:

  • Значительная часть населения не делает регулярных пенсионных взносов;

  • Доходность частных НПФ в первые годы часто уступала инфляции;

  • Бюджетная нагрузка не снизилась, а выросла из-за необходимости финансировать минимальные пенсии и солидарные выплаты.

В 2013 году для стабилизации системы был создан Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в который перешли все средства частных фондов. Доходность фондов стабилизировалась, однако вопросов к системе стало меньше только формально.

Доверие населения к пенсионной системе

По словам Олжаса Худайбергенова, уровень доверия казахстанцев к пенсионной системе остается низким.

  • Только около 40% населения делает взносы 9–12 раз в году, хотя идеальный показатель должен превышать 90%;

  • Примерно 30% граждан вообще не отчисляют средства в пенсионный фонд, что препятствует формированию пенсионных накоплений.

Эксперт отмечает, что недоверие связано с тем, как населению изначально представляли систему. Людям обещали высокие пенсии и свободу распоряжения активами, но не объяснили ограничения на снятие средств. В результате пенсионные взносы воспринимаются скорее как налог, а не как инвестиция в старость.

Инфляция и доходность накоплений

Ранее главным фактором недоверия была низкая доходность частных фондов: они почти всегда показывали результат вдвое ниже инфляции. С появлением ЕНПФ ситуация улучшилась:

  • Государственный фонд почти всегда обеспечивает доходность выше инфляции;

  • Это укрепляет устойчивость накоплений, но не полностью снимает вопросы доверия.

Казахстанцы по-прежнему опасаются, что государство может использовать пенсионные деньги для покрытия бюджетных дефицитов. Эксперт категоричен: таких рисков нет.

Последние реформы: косметика или реальные изменения?

В последние годы государство пыталось улучшить систему:

  • Вводились льготы для отдельных категорий граждан;

  • Появилась возможность досрочного использования части накоплений (например, на жилье или лечение);

  • Повышались ставки отчислений.

Однако Худайбергенов отмечает, что эти меры носят косметический характер и не решают фундаментальные проблемы накопительной модели, которая не обеспечивает достойной пенсии и не снижает нагрузку на бюджет.

Демография и вызовы будущего

Экономист подчеркивает, что текущая система вряд ли справится с задачей обеспечения всех будущих пенсионеров. Главные вызовы:

  • Низкий охват населения;

  • Недостаточная прозрачность и доверие;

  • Демографические тренды, которые увеличивают нагрузку на систему.

Он уверен, что полноценная реформа способна создать эффективную модель пенсионного обеспечения, но для этого необходимо не корректировать отдельные детали, а пересматривать всю архитектуру системы.

Вывод

Пенсионная система Казахстана продолжает оставаться уязвимой. Повышение доходности ЕНПФ и новые сервисы — лишь частичные шаги. Главный вызов для государства — построить такую модель, которая сможет обеспечить достойную старость каждому гражданину, одновременно сохранив финансовую устойчивость фонда.

