Сколько стоит жить в Казахстане: новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Казахстане в сентябре составил 61 979 тенге , что на 0,3% меньше , чем в августе, сообщает LS со ссылкой на Бюро национальной статистики, передает Lada.kz.

Фото: amixstudio/Getty Images

Прожиточный минимум по возрасту и полу

Величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от возраста и пола:

Мужчины старше 18 лет: 72 721 тенге (-0,2%)

Женщины старше 18 лет: 57 695 тенге (-0,3%)

Пенсионеры и пожилые люди: 57 233 тенге (-0,1%)

Дети до 14 лет: 54 881 тенге (-1%)

Юноши 14–17 лет: 77 181 тенге (-0,1%)

Девушки 14–17 лет: 59 138 тенге (-0,1%)

Эти данные показывают значительное различие между мужчинами и женщинами, а также между детьми и подростками.

Разброс прожиточного минимума по регионам

Прожиточный минимум отличается в зависимости от региона:

Лидеры по размеру: Мангистауская область – 73 994 тенге (+1%) Восточно-Казахстанская – 66 159 тенге (-1,4%) Алматинская – 65 907 тенге (+0,4%) Астана – 65 696 тенге (-0,8%) Алматы – 65 651 тенге (+0,1%)

Средние показатели: Абай – 63 447 тенге (-0,2%) Ұлытау – 62 856 тенге (-1,5%) Акмолинская – 61 702 тенге (-0,7%) Северо-Казахстанская – 61 385 тенге (-2,2%) Шымкент – 61 209 тенге (-0,5%)

Нижний диапазон: Карагандинская – 59 779 тенге (-0,9%) Жетісу – 59 725 тенге (+1%) Костанайская – 58 875 тенге (-0,6%) Жамбылская – 58 416 тенге (+0,8%) Атырауская – 57 663 тенге (-0,1%) Павлодарская – 57 529 тенге (-1,1%) Актюбинская – 57 221 тенге (-0,4%) Туркестанская – 56 458 тенге (без изменений) Западно-Казахстанская – 55 915 тенге (-1,6%) Кызылординская – 55 279 тенге (+0,2%)



Реальная жизнь казахстанцев

Ранее LS отмечал, что каждый шестой самозанятый казахстанец живет на доход ниже 35 тыс. тенге в месяц, что значительно ниже прожиточного минимума.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум формируется на основе минимальной потребительской корзины, включающей:

Продукты питания (55%) : мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.

Непродовольственные товары и услуги (45%): одежда, бытовые товары, транспорт, связь, медицинские и коммунальные услуги.

Таким образом, прожиточный минимум отражает базовые потребности человека для поддержания минимально необходимого уровня жизни.