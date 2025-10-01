Сколько стоит жить в Казахстане: новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Казахстане в сентябре составил 61 979 тенге, что на 0,3% меньше, чем в августе, сообщает LS со ссылкой на Бюро национальной статистики, передает Lada.kz.
Величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от возраста и пола:
Мужчины старше 18 лет: 72 721 тенге (-0,2%)
Женщины старше 18 лет: 57 695 тенге (-0,3%)
Пенсионеры и пожилые люди: 57 233 тенге (-0,1%)
Дети до 14 лет: 54 881 тенге (-1%)
Юноши 14–17 лет: 77 181 тенге (-0,1%)
Девушки 14–17 лет: 59 138 тенге (-0,1%)
Эти данные показывают значительное различие между мужчинами и женщинами, а также между детьми и подростками.
Прожиточный минимум отличается в зависимости от региона:
Лидеры по размеру:
Мангистауская область – 73 994 тенге (+1%)
Восточно-Казахстанская – 66 159 тенге (-1,4%)
Алматинская – 65 907 тенге (+0,4%)
Астана – 65 696 тенге (-0,8%)
Алматы – 65 651 тенге (+0,1%)
Средние показатели:
Абай – 63 447 тенге (-0,2%)
Ұлытау – 62 856 тенге (-1,5%)
Акмолинская – 61 702 тенге (-0,7%)
Северо-Казахстанская – 61 385 тенге (-2,2%)
Шымкент – 61 209 тенге (-0,5%)
Нижний диапазон:
Карагандинская – 59 779 тенге (-0,9%)
Жетісу – 59 725 тенге (+1%)
Костанайская – 58 875 тенге (-0,6%)
Жамбылская – 58 416 тенге (+0,8%)
Атырауская – 57 663 тенге (-0,1%)
Павлодарская – 57 529 тенге (-1,1%)
Актюбинская – 57 221 тенге (-0,4%)
Туркестанская – 56 458 тенге (без изменений)
Западно-Казахстанская – 55 915 тенге (-1,6%)
Кызылординская – 55 279 тенге (+0,2%)
Ранее LS отмечал, что каждый шестой самозанятый казахстанец живет на доход ниже 35 тыс. тенге в месяц, что значительно ниже прожиточного минимума.
Прожиточный минимум формируется на основе минимальной потребительской корзины, включающей:
Продукты питания (55%): мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.
Непродовольственные товары и услуги (45%): одежда, бытовые товары, транспорт, связь, медицинские и коммунальные услуги.
Таким образом, прожиточный минимум отражает базовые потребности человека для поддержания минимально необходимого уровня жизни.
