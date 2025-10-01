18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.10.2025, 08:45

Сколько стоит жить в Казахстане: новый прожиточный минимум

Новости Казахстана 0 463

Прожиточный минимум в Казахстане в сентябре составил 61 979 тенге, что на 0,3% меньше, чем в августе, сообщает LS со ссылкой на Бюро национальной статистики, передает Lada.kz. 

Фото: amixstudio/Getty Images
Фото: amixstudio/Getty Images

Прожиточный минимум по возрасту и полу

Величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от возраста и пола:

  • Мужчины старше 18 лет: 72 721 тенге (-0,2%)

  • Женщины старше 18 лет: 57 695 тенге (-0,3%)

  • Пенсионеры и пожилые люди: 57 233 тенге (-0,1%)

  • Дети до 14 лет: 54 881 тенге (-1%)

  • Юноши 14–17 лет: 77 181 тенге (-0,1%)

  • Девушки 14–17 лет: 59 138 тенге (-0,1%)

Эти данные показывают значительное различие между мужчинами и женщинами, а также между детьми и подростками.

Разброс прожиточного минимума по регионам

Прожиточный минимум отличается в зависимости от региона:

  • Лидеры по размеру:

    • Мангистауская область – 73 994 тенге (+1%)

    • Восточно-Казахстанская – 66 159 тенге (-1,4%)

    • Алматинская – 65 907 тенге (+0,4%)

    • Астана – 65 696 тенге (-0,8%)

    • Алматы – 65 651 тенге (+0,1%)

  • Средние показатели:

    • Абай – 63 447 тенге (-0,2%)

    • Ұлытау – 62 856 тенге (-1,5%)

    • Акмолинская – 61 702 тенге (-0,7%)

    • Северо-Казахстанская – 61 385 тенге (-2,2%)

    • Шымкент – 61 209 тенге (-0,5%)

  • Нижний диапазон:

    • Карагандинская – 59 779 тенге (-0,9%)

    • Жетісу – 59 725 тенге (+1%)

    • Костанайская – 58 875 тенге (-0,6%)

    • Жамбылская – 58 416 тенге (+0,8%)

    • Атырауская – 57 663 тенге (-0,1%)

    • Павлодарская – 57 529 тенге (-1,1%)

    • Актюбинская – 57 221 тенге (-0,4%)

    • Туркестанская – 56 458 тенге (без изменений)

    • Западно-Казахстанская – 55 915 тенге (-1,6%)

    • Кызылординская – 55 279 тенге (+0,2%)

Реальная жизнь казахстанцев

Ранее LS отмечал, что каждый шестой самозанятый казахстанец живет на доход ниже 35 тыс. тенге в месяц, что значительно ниже прожиточного минимума.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум формируется на основе минимальной потребительской корзины, включающей:

  • Продукты питания (55%): мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.

  • Непродовольственные товары и услуги (45%): одежда, бытовые товары, транспорт, связь, медицинские и коммунальные услуги.

Таким образом, прожиточный минимум отражает базовые потребности человека для поддержания минимально необходимого уровня жизни.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?