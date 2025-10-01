18+
01.10.2025, 08:55

Выдача ИИН без въезда в Казахстан: официальное разъяснение

Новости Казахстана 0 539

Пресс-служба Государственной корпорации «Правительство для граждан» дала разъяснения после публикаций в СМИ о возможных нарушениях при оформлении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как работает процесс выдачи ИИН

В Госкорпорации пояснили, что услуга по формированию ИИН предоставляется во всех Центрах обслуживания населения (ЦОН) на экстерриториальной основе.

«Госкорпорация не участвует и не имеет возможности влиять на результат рассмотрения поданных заявлений в государственные органы. Окончательное решение всегда остается за уполномоченным государственным органом — владельцем услуги», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ЦОН выполняют только функции приема заявлений и выдачи готовых документов.

Повышение прозрачности и безопасности услуг

В течение 2024 года Госкорпорация совместно с правоохранительными и специальными органами Республики Казахстан проводила технические работы в информационных системах, обеспечивающих выдачу ИИН.

Основные цели работ:

  • Усиление защиты данных пользователей;

  • Повышение прозрачности процесса оформления ИИН;

  • Оптимизация работы информационных систем.

В начале 2025 года работы были завершены, что позволило достичь ряда значимых улучшений в предоставлении услуги.

Проверки прокуратуры и актуальная ситуация

Ведомство подчеркнуло, что упомянутые в СМИ проверки прокуратуры касаются более раннего периода. Эти проверки не отражают текущую ситуацию и не свидетельствуют о нарушениях на сегодняшний день.

Комментарии

0 комментарий(ев)
