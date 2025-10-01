Выдача ИИН без въезда в Казахстан: официальное разъяснение

Пресс-служба Государственной корпорации «Правительство для граждан» дала разъяснения после публикаций в СМИ о возможных нарушениях при оформлении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
В Госкорпорации пояснили, что услуга по формированию ИИН предоставляется во всех Центрах обслуживания населения (ЦОН) на экстерриториальной основе.
«Госкорпорация не участвует и не имеет возможности влиять на результат рассмотрения поданных заявлений в государственные органы. Окончательное решение всегда остается за уполномоченным государственным органом — владельцем услуги», — отметили в ведомстве.
Сотрудники ЦОН выполняют только функции приема заявлений и выдачи готовых документов.
В течение 2024 года Госкорпорация совместно с правоохранительными и специальными органами Республики Казахстан проводила технические работы в информационных системах, обеспечивающих выдачу ИИН.
Основные цели работ:
Усиление защиты данных пользователей;
Повышение прозрачности процесса оформления ИИН;
Оптимизация работы информационных систем.
В начале 2025 года работы были завершены, что позволило достичь ряда значимых улучшений в предоставлении услуги.
Ведомство подчеркнуло, что упомянутые в СМИ проверки прокуратуры касаются более раннего периода. Эти проверки не отражают текущую ситуацию и не свидетельствуют о нарушениях на сегодняшний день.
