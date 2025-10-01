18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 09:16

Новые правила пребывания в Грузии для казахстанцев с 1 октября

Новости Казахстана 0 2 874

С 1 октября 2025 года в Грузии вступают в силу новые меры для иностранцев, нарушающих сроки пребывания в стране. Изменения предусматривают значительное увеличение штрафов и упрощённую процедуру депортации, сообщает Lada.kz со ссылкой на на Newsgeorgia.ge.

Фото: ptoday.ru
Фото: ptoday.ru

Повышение штрафов и ужесточение санкций

Новые правила по Кодексу административных правонарушений увеличивают финансовую ответственность иностранцев в несколько раз:

  • Просрочка до 3 месяцев – штраф 1 000 лари (≈360 долларов) и запрет на въезд до 6 месяцев. Ранее штраф составлял 180 лари и запрета не было.

  • Нарушение от 3 месяцев до года – штраф 2 000 лари и запрет на въезд на 2 года. Ранее – 360 лари.

  • Просрочка более года – штраф 3 000 лари и запрет на въезд на 3 года.

Также введены штрафы за нарушение транзита – 500 лари (≈101 000 тенге). Физические и юридические лица, которые приглашают иностранцев с нарушением процедур, теперь могут получить штраф до 2 000 лари (≈404 000 тенге) вместо прежних 1 000 лари.

Депортация за уголовные преступления

Поправки коснулись и Уголовного кодекса Грузии. Суд сможет назначать депортацию иностранцев, совершивших преступления, вместе с запретом на въезд:

  • Менее тяжкие преступления – запрет на 2–10 лет.

  • Тяжкие и особо тяжкие преступления – запрет на 5–20 лет или бессрочно.

Для административных правонарушений срок запрета на въезд ограничен пятью годами.

Власти страны объясняют нововведения необходимостью усиления контроля над нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений при предоставлении убежища. Пакет поправок был одобрен парламентом в июле 2025 года и затронул 18 законов, включая закон "О международной защите".

Казахстанцам напоминают о безвизовом режиме

Важно отметить, что между Казахстаном и Грузией действует безвизовый режим. Недавно среди казахстанских туристов возникла путаница: на портале eGov.kz было указано, что срок безвизового пребывания составляет 90 дней.

Министерство иностранных дел Казахстана пояснило, что условия безвизового режима не изменились: граждане Казахстана могут находиться в Грузии до одного года. Ошибка на сайте электронного правительства уже признана ведомством.

Рекомендации для казахстанских путешественников

  • Планируя поездку в Грузию, строго соблюдайте сроки пребывания.

  • При длительном визите оформляйте разрешения или регистрацию в соответствии с правилами страны.

  • Следите за обновлениями на официальных сайтах МИД Казахстана и правительства Грузии.

Эти меры помогут казахстанцам избежать штрафов и депортации и безопасно отдыхать или работать в Грузии.

