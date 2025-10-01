В полицейском опорном пункте в Карагангде нашли мёртвую женщину и полицейского без сознания

Ночью в одном из опорных пунктов полиции Караганды произошло ЧП. Там было найдено тело женщины, а рядом находился сотрудник полиции без сознания. Пострадавшего правоохранителя срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Патриот".
Начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов сообщил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная следственно-оперативная группа. Параллельно назначено служебное расследование.
По словам Исмагулова, расследование будет проведено максимально тщательно, а виновные понесут строгую ответственность. Он также подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.
Руководитель ДП области обратился к жителям с просьбой не распространять непроверенную или недостоверную информацию, чтобы не мешать объективному разбирательству.
Комментарии0 комментарий(ев)