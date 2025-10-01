В полицейском опорном пункте в Карагангде нашли мёртвую женщину и полицейского без сознания

Қазақ тіліне аудару

Ночью в одном из опорных пунктов полиции Караганды произошло ЧП. Там было найдено тело женщины, а рядом находился сотрудник полиции без сознания. Пострадавшего правоохранителя срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Патриот ".

Реакция полиции и следственные действия

Начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов сообщил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная следственно-оперативная группа. Параллельно назначено служебное расследование.

Контроль со стороны руководства

По словам Исмагулова, расследование будет проведено максимально тщательно, а виновные понесут строгую ответственность. Он также подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Призыв к гражданам

Руководитель ДП области обратился к жителям с просьбой не распространять непроверенную или недостоверную информацию, чтобы не мешать объективному разбирательству.