18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.10.2025, 11:22

Ядерные перевозки без контроля — депутат предупредил об угрозе для Казахстана

Новости Казахстана 0 446

На пленарном заседании Мажилиса 1 октября 2025 года депутат Серик Егизбаев обратил внимание коллег на проблему незаконного обращения с ядерными материалами. По его словам, данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствуют о серьезных рисках: только в 2024 году было зафиксировано 147 инцидентов, связанных с незаконной или несанкционированной деятельностью в отношении ядерных и радиоактивных материалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на

©️ ktk.kz
©️ ktk.kz

Парламентарий подчеркнул, что такие факты требуют особого внимания, ведь речь идет не только о внутренней, но и о международной безопасности.

Вопросы к соглашению СНГ

Поводом для дискуссии стал законопроект «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ».

Егизбаев выразил сомнения в эффективности документа:

  • В соглашении предусмотрена координация действий, но отсутствуют конкретные механизмы контроля.

  • Системы мониторинга в странах СНГ значительно отличаются по уровню оснащенности.

  • Данные о перевозках зачастую передаются вручную, что снижает уровень безопасности.

«Почему в соглашении не предусмотрено создание общего стандарта цифрового или спутникового мониторинга? Без этого любые договоренности рискуют остаться лишь на бумаге», – отметил депутат.

Ответ профильного ведомства

На замечания парламентария ответил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Он подтвердил, что в тексте соглашения действительно не прописаны нормы мониторинга, однако заверил, что данное направление регулируется другими международными договорами и конвенциями.

По словам Саткалиева:

  • В Казахстане действует развитая система контроля и мобильные установки мониторинга.

  • Страна обладает уникальным опытом ликвидации последствий радиоактивного заражения и проведения комплексного надзора.

  • Благодаря созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности Казахстан получил современное оборудование и технологии, что позволяет обеспечивать высокий уровень защиты.

Итог

Обсуждение показало, что Казахстан обладает серьезными возможностями в сфере мониторинга радиоактивных материалов. Однако остаются вопросы к согласованности действий в рамках СНГ. Эксперты подчеркивают: без единого стандарта и современных цифровых механизмов риск инцидентов будет сохраняться.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?