Ядерные перевозки без контроля — депутат предупредил об угрозе для Казахстана

На пленарном заседании Мажилиса 1 октября 2025 года депутат Серик Егизбаев обратил внимание коллег на проблему незаконного обращения с ядерными материалами. По его словам, данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствуют о серьезных рисках: только в 2024 году было зафиксировано 147 инцидентов, связанных с незаконной или несанкционированной деятельностью в отношении ядерных и радиоактивных материалов.

Парламентарий подчеркнул, что такие факты требуют особого внимания, ведь речь идет не только о внутренней, но и о международной безопасности.

Вопросы к соглашению СНГ

Поводом для дискуссии стал законопроект «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ».

Егизбаев выразил сомнения в эффективности документа:

В соглашении предусмотрена координация действий, но отсутствуют конкретные механизмы контроля .

Системы мониторинга в странах СНГ значительно отличаются по уровню оснащенности.

Данные о перевозках зачастую передаются вручную, что снижает уровень безопасности.

«Почему в соглашении не предусмотрено создание общего стандарта цифрового или спутникового мониторинга? Без этого любые договоренности рискуют остаться лишь на бумаге», – отметил депутат.

Ответ профильного ведомства

На замечания парламентария ответил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Он подтвердил, что в тексте соглашения действительно не прописаны нормы мониторинга, однако заверил, что данное направление регулируется другими международными договорами и конвенциями.

По словам Саткалиева:

В Казахстане действует развитая система контроля и мобильные установки мониторинга .

Страна обладает уникальным опытом ликвидации последствий радиоактивного заражения и проведения комплексного надзора.

Благодаря созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности Казахстан получил современное оборудование и технологии, что позволяет обеспечивать высокий уровень защиты.

Итог

Обсуждение показало, что Казахстан обладает серьезными возможностями в сфере мониторинга радиоактивных материалов. Однако остаются вопросы к согласованности действий в рамках СНГ. Эксперты подчеркивают: без единого стандарта и современных цифровых механизмов риск инцидентов будет сохраняться.