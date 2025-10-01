Новые правила снятия наличных в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила по выдаче наличных средств для бизнеса. Национальный банк уточнил порядок отчетности и взаимодействия банков с органами госдоходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Система контроля за снятием крупных сумм действует в стране уже несколько лет. Однако с 2026 года она приобретает более формализованный характер:
при превышении лимита предприниматели обязаны указывать назначение средств;
банк может отказать в выдаче наличных без возможности апелляции;
вводится новая графа в отчетности – «Информация о назначении снятых наличных денег».
При этом сами лимиты на снятие остаются прежними:
20 млн тенге – для малого бизнеса;
120 млн тенге – для среднего бизнеса;
150 млн тенге – для крупного бизнеса.
Определенные категории предпринимателей продолжают работать без ограничений:
субъекты микропредпринимательства;
компании, закупающие продукты питания, сельхозпродукцию и рыбу;
розничные торговцы продуктами, напитками и медикаментами;
банки второго уровня, «Казпочта» и обменные пункты при некоторых операциях.
Нацбанк подчеркнул, что перечень подтверждающих бумаг не изменился. Предприниматели должны предоставлять:
договоры и приказы;
сметы расходов;
счета-фактуры и инвойсы;
закупочные акты и аналогичные документы.
Главное новшество – необходимость фиксировать цель снятия в отчетной форме.
Алгоритм выглядит следующим образом:
Предприниматель подает заявку в банк и прикладывает пакет документов.
Дает согласие на передачу информации в органы государственных доходов.
Банк направляет сведения налоговикам для проверки.
На основании полученной информации банк принимает решение о выдаче или отказе.
Важно: если банк решит не выдавать наличные, оспорить это решение будет невозможно – процедура апелляции не предусмотрена.
Пока неясно, станет ли новая графа «назначение снятия наличных» ключевым фактором при принятии решения банком. Национальный банк лишь отметил, что предпринимателям не нужно заранее согласовывать с кредитной организацией планы по снятию или указывать периодичность операций.
Эксперты считают, что формальное ужесточение правил приведет к росту административной нагрузки на предпринимателей. Компании, активно работающие с наличными, должны быть готовы к тому, что каждый крупный вывод средств придется обосновывать, а итоговое решение будет зависеть не только от документов, но и от оценки банка.
Комментарии0 комментарий(ев)