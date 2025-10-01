18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 12:05

Новые правила снятия наличных в Казахстане

Новости Казахстана 0 3 387

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила по выдаче наличных средств для бизнеса. Национальный банк уточнил порядок отчетности и взаимодействия банков с органами госдоходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новые правила: что изменится

Система контроля за снятием крупных сумм действует в стране уже несколько лет. Однако с 2026 года она приобретает более формализованный характер:

  • при превышении лимита предприниматели обязаны указывать назначение средств;

  • банк может отказать в выдаче наличных без возможности апелляции;

  • вводится новая графа в отчетности – «Информация о назначении снятых наличных денег».

При этом сами лимиты на снятие остаются прежними:

  • 20 млн тенге – для малого бизнеса;

  • 120 млн тенге – для среднего бизнеса;

  • 150 млн тенге – для крупного бизнеса.

Кто освобождается от лимитов

Определенные категории предпринимателей продолжают работать без ограничений:

  • субъекты микропредпринимательства;

  • компании, закупающие продукты питания, сельхозпродукцию и рыбу;

  • розничные торговцы продуктами, напитками и медикаментами;

  • банки второго уровня, «Казпочта» и обменные пункты при некоторых операциях.

Документы, необходимые для обоснования

Нацбанк подчеркнул, что перечень подтверждающих бумаг не изменился. Предприниматели должны предоставлять:

  • договоры и приказы;

  • сметы расходов;

  • счета-фактуры и инвойсы;

  • закупочные акты и аналогичные документы.

Главное новшество – необходимость фиксировать цель снятия в отчетной форме.

Как работает механизм контроля

Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Предприниматель подает заявку в банк и прикладывает пакет документов.

  2. Дает согласие на передачу информации в органы государственных доходов.

  3. Банк направляет сведения налоговикам для проверки.

  4. На основании полученной информации банк принимает решение о выдаче или отказе.

Важно: если банк решит не выдавать наличные, оспорить это решение будет невозможно – процедура апелляции не предусмотрена.

Вопросы без ответа

Пока неясно, станет ли новая графа «назначение снятия наличных» ключевым фактором при принятии решения банком. Национальный банк лишь отметил, что предпринимателям не нужно заранее согласовывать с кредитной организацией планы по снятию или указывать периодичность операций.

Что это значит для бизнеса

Эксперты считают, что формальное ужесточение правил приведет к росту административной нагрузки на предпринимателей. Компании, активно работающие с наличными, должны быть готовы к тому, что каждый крупный вывод средств придется обосновывать, а итоговое решение будет зависеть не только от документов, но и от оценки банка.

