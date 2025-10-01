Расходы на регионы Казахстана утроятся: власти озвучили рекордные суммы

В ближайшие три года Казахстан существенно увеличит расходы на региональное развитие, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам первого вице-министра национальной экономики Азмата Амрина, в сенате уже озвучены новые бюджетные ориентиры:
2026 год — 1,7 трлн тенге,
2027 год — 3,2 трлн тенге,
2028 год — 4,1 трлн тенге.
В 2026 году акцент сделают на завершении уже начатых проектов, а в 2027–2028 годах средства будут направлены преимущественно на новые инициативы.
Согласно прогнозу, развитие регионов будет включать широкий перечень направлений:
завершение инфраструктурных и социальных проектов;
финансирование объектов общенационального значения и критической инфраструктуры;
субсидирование агропромышленного комплекса (АПК);
внедрение водосберегающих технологий в орошении;
содержание новых объектов, вводимых в эксплуатацию;
взносы на ОСМС для категорий Д и Е;
повышение зарплат низовых госслужащих и сотрудников МВД;
обеспечение работы служб пробации;
погашение долгов акиматов по облигациям, выпущенным для инженерно-коммуникационных сетей.
По оценке министерства, зависимость местных бюджетов от республиканского снизится с 50,7% до 33%.
В 2028 году Павлодарская область сможет полностью обеспечивать себя за счет собственных доходов.
Мангистауская область вновь перейдет в статус донора, направляя средства в республиканский бюджет.
Финансовая поддержка и перераспределение средств между регионами также сохранятся:
Субвенции составят:
2026 год — 5,1 трлн тенге,
2027 год — 6,4 трлн тенге,
2028 год — 6,8 трлн тенге.
Бюджетные изъятия:
2026 год — 900 млрд тенге,
2027 год — 1,1 трлн тенге,
2028 год — 1,4 трлн тенге.
Таким образом, государство намерено укрепить финансовую самостоятельность регионов, снизив их зависимость от республиканских средств, и одновременно обеспечить рост инвестиций в инфраструктуру, АПК и социальную сферу.
