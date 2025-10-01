18+
01.10.2025, 13:15

Расходы на регионы Казахстана утроятся: власти озвучили рекордные суммы

Новости Казахстана 0 479

В ближайшие три года Казахстан существенно увеличит расходы на региональное развитие, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Прогнозы Миннацэкономики

По словам первого вице-министра национальной экономики Азмата Амрина, в сенате уже озвучены новые бюджетные ориентиры:

  • 2026 год — 1,7 трлн тенге,

  • 2027 год — 3,2 трлн тенге,

  • 2028 год — 4,1 трлн тенге.

В 2026 году акцент сделают на завершении уже начатых проектов, а в 2027–2028 годах средства будут направлены преимущественно на новые инициативы.

Приоритеты финансирования

Согласно прогнозу, развитие регионов будет включать широкий перечень направлений:

  • завершение инфраструктурных и социальных проектов;

  • финансирование объектов общенационального значения и критической инфраструктуры;

  • субсидирование агропромышленного комплекса (АПК);

  • внедрение водосберегающих технологий в орошении;

  • содержание новых объектов, вводимых в эксплуатацию;

  • взносы на ОСМС для категорий Д и Е;

  • повышение зарплат низовых госслужащих и сотрудников МВД;

  • обеспечение работы служб пробации;

  • погашение долгов акиматов по облигациям, выпущенным для инженерно-коммуникационных сетей.

Снижение зависимости регионов от республиканских трансфертов

По оценке министерства, зависимость местных бюджетов от республиканского снизится с 50,7% до 33%.

  • В 2028 году Павлодарская область сможет полностью обеспечивать себя за счет собственных доходов.

  • Мангистауская область вновь перейдет в статус донора, направляя средства в республиканский бюджет.

Субвенции и изъятия

Финансовая поддержка и перераспределение средств между регионами также сохранятся:

  • Субвенции составят:

    • 2026 год — 5,1 трлн тенге,

    • 2027 год — 6,4 трлн тенге,

    • 2028 год — 6,8 трлн тенге.

  • Бюджетные изъятия:

    • 2026 год — 900 млрд тенге,

    • 2027 год — 1,1 трлн тенге,

    • 2028 год — 1,4 трлн тенге.

Итог

Таким образом, государство намерено укрепить финансовую самостоятельность регионов, снизив их зависимость от республиканских средств, и одновременно обеспечить рост инвестиций в инфраструктуру, АПК и социальную сферу.

