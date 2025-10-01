Токаев: искусственный интеллект может стать шансом для миллионов казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности, посвящённом вопросам искусственного интеллекта (ИИ), сделал акцент на необходимости грамотного и безопасного внедрения технологий в образовательную и трудовую сферы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Опасность подмены обучения

Глава государства отметил, что использование нейросетей в образовательных процессах должно носить вспомогательный характер.

При бездумной опоре на готовые ответы студенты рискуют утратить навыки критического мышления, самостоятельного анализа и поиска решений.

В этой связи президент поручил правительству разработать меры для защиты академической честности и сохранения фундаментальных основ образования.

Рынок труда перед вызовом

Токаев подчеркнул, что развитие технологий неизбежно трансформирует рынок труда.

Автоматизация приведёт к вытеснению ряда профессий и росту числа специалистов с устаревшими навыками.

Это, по словам президента, может вызвать серьёзные социальные последствия: рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства.

Искусственный интеллект как инструмент развития

Несмотря на риски, глава государства отметил и позитивный потенциал ИИ.

Современные технологии способны анализировать компетенции работников и подбирать для них новые направления профессионального роста.

Важно своевременно создавать условия для переподготовки кадров, используя цифровые решения.

«Нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Нужно эффективно использовать возможности искусственного интеллекта», — подчеркнул президент.

Национальная платформа переподготовки

Токаев поручил правительству разработать и запустить онлайн-платформу на базе ИИ. Она должна помочь казахстанцам осваивать новые профессии и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.

Главная цель — превратить угрозу потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан.

ИИ должен стать опорой в создании новых рабочих мест и укреплении человеческого капитала страны.

Цифровая стратегия и национальные интересы

Президент напомнил, что цифровая трансформация должна учитывать интересы государства и будущих поколений.