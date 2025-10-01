18+
01.10.2025, 14:04

Токаев: искусственный интеллект может стать шансом для миллионов казахстанцев

Новости Казахстана 0 375

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности, посвящённом вопросам искусственного интеллекта (ИИ), сделал акцент на необходимости грамотного и безопасного внедрения технологий в образовательную и трудовую сферы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Опасность подмены обучения

Глава государства отметил, что использование нейросетей в образовательных процессах должно носить вспомогательный характер.

  • При бездумной опоре на готовые ответы студенты рискуют утратить навыки критического мышления, самостоятельного анализа и поиска решений.

  • В этой связи президент поручил правительству разработать меры для защиты академической честности и сохранения фундаментальных основ образования.

Рынок труда перед вызовом

Токаев подчеркнул, что развитие технологий неизбежно трансформирует рынок труда.

  • Автоматизация приведёт к вытеснению ряда профессий и росту числа специалистов с устаревшими навыками.

  • Это, по словам президента, может вызвать серьёзные социальные последствия: рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства.

Искусственный интеллект как инструмент развития

Несмотря на риски, глава государства отметил и позитивный потенциал ИИ.

  • Современные технологии способны анализировать компетенции работников и подбирать для них новые направления профессионального роста.

  • Важно своевременно создавать условия для переподготовки кадров, используя цифровые решения.

«Нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Нужно эффективно использовать возможности искусственного интеллекта», — подчеркнул президент.

Национальная платформа переподготовки

Токаев поручил правительству разработать и запустить онлайн-платформу на базе ИИ. Она должна помочь казахстанцам осваивать новые профессии и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.

  • Главная цель — превратить угрозу потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан.

  • ИИ должен стать опорой в создании новых рабочих мест и укреплении человеческого капитала страны.

Цифровая стратегия и национальные интересы

Президент напомнил, что цифровая трансформация должна учитывать интересы государства и будущих поколений.

  • Вопросы ИИ выходят за рамки технологий, затрагивая суверенитет страны и её стратегическое развитие.

  • Следующее заседание Совбеза глава государства предложил посвятить исключительно искусственному интеллекту, подчеркнув его роль как «главной движущей силы цифровой экономики».

Комментарии

0 комментарий(ев)
