Казахстанская граница превратилась в гигантскую парковку для китайских фур

На границе между Россией и Казахстаном образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, доставляющих импортные товары из Китая. Проблема усугубляется рядом факторов, включая усиленные проверки на таможне и праздничные дни в КНР, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Коммерсантъ".

Фото: Стрингер / ТАСС

Причины скопления грузов

Ситуация осложнилась после того, как Казахстан усилил контроль за серым импортом и товарами, подпадающими под санкции. Перевозчики отмечают:

Масштабные досмотры машин с электроникой, дронами, деталями к ним, одеждой и товарами западных брендов.

Частые остановки грузов в ожидании досмотра или временного «отстоя» в парковках.

Усиление контроля как со стороны Казахстана, так и России на погранпереходах.

По данным экспертов, грузы с однозначным назначением проходят границу за 3–5 дней, тогда как проблемные товары задерживаются на неопределенный срок.

Влияние китайской «золотой недели»

С 1 по 8 октября Китай отмечает ряд праздничных дней: День образования КНР (1–3 октября) и Праздник середины осени (6 октября). В этот период автомобильные пункты пропуска КНР закрываются, включая сопредельные пункты на казахстанско-китайской границе:

«Бахты»

«Достык»

«Кольжат»

«Майкапчагай»

«Нур Жолы»

Железнодорожные переходы «Достык» и «Алтынколь» продолжат работу, но это не способно компенсировать дефицит пропускной способности автомобильного транспорта.

Очереди и контроль на границе

По состоянию на 1 октября на казахстанско-российской границе наблюдались следующие факты:

Количество фур в ожидании досмотра составляет от 2–3 тыс. до 7,5 тыс. единиц по данным различных источников.

Машины занимают все ближайшие парковки и обочины.

Усиленный контроль направлен на выявление недобросовестных перевозчиков и грузоотправителей.

Проблемы возникают как с FTL-грузами (полные автомобили одного клиента), так и с LTL (сборные грузы).

Таможенные органы обеих стран заверяют, что препятствий для добросовестного бизнеса нет, а пробки возникают из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Дополнительные факторы перегрузки

Очереди усугубляются не только праздничными днями, но и рядом объективных причин:

Планируемое с 1 ноября повышение утилизационного сбора на импортные автомобили с двигателями мощностью свыше 160 л.с., что вызвало рост очередей с середины сентября.

Закрытие Польшей границы с Белоруссией в середине сентября, заблокировавшее около 90% железнодорожных грузов из Китая в ЕС.

Ограничения на въезд вагонов других железных дорог на территории Казахстана, введенные национальным перевозчиком «Казахстан темир жолы» (КТЖ) из-за перегрузки парка.

Железнодорожная ситуация

На железной дороге наблюдаются дополнительные сложности:

С 21 по 30 сентября КТЖ запретил прием всех груженых и порожних вагонов сторонних железнодорожных компаний.

На российской стороне границы скопились порожние полувагоны, которые не впускают в Казахстан.

Причиной является разница в доходности работы вагонов на российском и казахстанском рынках.

Что ожидать в октябре

Эксперты прогнозируют, что ситуация в ближайшие недели не улучшится:

Товары, подпадающие под санкции, продолжат задерживаться в очередях.

Обычные товары будут проходить границу медленнее, чем ранее.

Альтернатива маршрута через Казахстан — переход «Маньчжурия—Забайкальск» с пропускной способностью 400–600 автомобилей в сутки, где очередей пока нет.

Перевозчики надеются, что частичный разворот грузов через альтернативные маршруты снизит нагрузку на казахстанско-российскую границу.