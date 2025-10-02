Говядина в Казахстане: за килограмм в онлайн-магазинах просят до 9 тыс. тенге

Қазақ тіліне аудару

Говядина остаётся одним из самых дорогих видов мяса в Казахстане. При этом цены значительно различаются в зависимости от региона, места покупки и типа продукта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Казахстан в мировом контексте

По данным международных исследований, Казахстан входит в двадцатку стран с самой дешевой говядиной. Однако для местного населения ситуация не такая радужная: низкие зарплаты делают мясо менее доступным, чем в других государствах. В связи с этим власти страны приняли меры по контролю цен, предусматривающие штрафы для предпринимателей, которые необоснованно повышают стоимость говядины.

Факторы, влияющие на цену

Стоимость говядины зависит от нескольких факторов:

Регион покупки – цены на мясо в Алматы и других городах отличаются;

Тип торговой точки – рынок, ярмарка, супермаркет или онлайн-сервис;

Производитель и сорт мяса – с костями или без, обычное или мраморное, разные части туши.

Цены на говядину в онлайн-магазинах Алматы

Наблюдение показало значительный разброс цен в зависимости от сервиса. На 1 октября 2025 года стоимость 1 кг говядины (мякоть лопаточной части без кости) составила:

Magnum – ₸5 265

Instashop – ₸5 200 (выбор места покупки: "Зеленый базар")

Arbuz – ₸7 720

Яндекс-Лавка – ₸8 789

Супермаркет Magnum и сервис Instashop предлагают наиболее доступные цены. Instashop дополнительно позволяет выбрать точку покупки, что влияет на стоимость.

В сервисах Arbuz и Яндекс-Лавка цены оказались выше, так как в наличии по указанному типу мяса есть только мраморная говядина, которая дороже обычной. Поэтому стоимость за килограмм может достигать почти 9 тысяч тенге.