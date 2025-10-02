18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 07:35

Говядина в Казахстане: за килограмм в онлайн-магазинах просят до 9 тыс. тенге

Новости Казахстана 0 2 781

Говядина остаётся одним из самых дорогих видов мяса в Казахстане. При этом цены значительно различаются в зависимости от региона, места покупки и типа продукта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Казахстан в мировом контексте

По данным международных исследований, Казахстан входит в двадцатку стран с самой дешевой говядиной. Однако для местного населения ситуация не такая радужная: низкие зарплаты делают мясо менее доступным, чем в других государствах. В связи с этим власти страны приняли меры по контролю цен, предусматривающие штрафы для предпринимателей, которые необоснованно повышают стоимость говядины.

Факторы, влияющие на цену

Стоимость говядины зависит от нескольких факторов:

  • Регион покупки – цены на мясо в Алматы и других городах отличаются;

  • Тип торговой точки – рынок, ярмарка, супермаркет или онлайн-сервис;

  • Производитель и сорт мяса – с костями или без, обычное или мраморное, разные части туши.

Цены на говядину в онлайн-магазинах Алматы

Наблюдение показало значительный разброс цен в зависимости от сервиса. На 1 октября 2025 года стоимость 1 кг говядины (мякоть лопаточной части без кости) составила:

  • Magnum – ₸5 265

  • Instashop – ₸5 200 (выбор места покупки: "Зеленый базар")

  • Arbuz – ₸7 720

  • Яндекс-Лавка – ₸8 789

Супермаркет Magnum и сервис Instashop предлагают наиболее доступные цены. Instashop дополнительно позволяет выбрать точку покупки, что влияет на стоимость.

В сервисах Arbuz и Яндекс-Лавка цены оказались выше, так как в наличии по указанному типу мяса есть только мраморная говядина, которая дороже обычной. Поэтому стоимость за килограмм может достигать почти 9 тысяч тенге.

1
12
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?