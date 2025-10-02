Алматинский пенсионер переплыл пролив между Корсикой и Сардинией

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 2 октября 2025 года, стало известно о впечатляющем спортивном достижении 66-летнего алматинца Аскара Оспанова. Мужчина успешно переплыл сложный пролив Бонифачо, соединяющий острова Корсика и Сардиния. По информации телеканала КТК , дистанция составила более 16 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео

Преодоление дистанции с рекордным упорством

Изначально запланированная дистанция составляла 15 км, однако из-за сильного течения спортсмену пришлось проплыть на километр больше. Достижение не было спонтанным: к этому он шел почти семь лет, регулярно участвуя в международных заплывах.

Аскар Оспанов начал свой путь в плавании относительно поздно. Первую стометровку он проплыл в 55 лет, а к 60 годам решил посвятить себя профессиональному плаванию. В 66 лет ему удалось преодолеть один из самых сложных европейских проливов — Бонифачо.

Плавание как путь к восстановлению и здоровью

Ранее Аскар работал более 40 лет на государственной службе, вел преимущественно сидячий образ жизни и активно занимался волейболом. Это привело к проблемам с позвоночником и суставами, после чего он перенес две операции на коленях.

"Я ходить не мог, мой вес был 95 килограммов. Сейчас я сбросил около 10–12 кг, шейная грыжа прошла, остеохондроз я не чувствую", — рассказал Аскар.

Он отметил, что плавание помогло ему восстановить здоровье и вернуло бодрость духа.