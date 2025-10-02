Четыре женщины изолированы в Астане для уникального космического эксперимента

Қазақ тіліне аудару

В Национальном космическом центре Казахстана стартовал инновационный исследовательский проект «SANA-1» , сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития. Впервые в истории страны проводится эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к реальному космическому полету, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

Полностью женский экипаж: особенность проекта

В эксперименте участвуют четыре сотрудницы подведомственных организаций Аэрокосмического комитета, что делает «SANA-1» первым в Казахстане проектом с полностью женским экипажем. Участницы будут находиться в изоляции на протяжении 10 суток, что позволит моделировать реальные сценарии космических экспедиций.

Наземный модуль-симулятор космического полета

Для проведения миссии был создан специальный наземный модуль-имитатор космического корабля, разработанный компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта, Героя Казахстана Айдына Аймбетова.

В течение 10 дней экипаж проведет:

медицинские исследования, направленные на изучение влияния изоляции на организм человека;

когнитивные эксперименты, оценивающие работу мозга в стрессовых условиях;

командные исследования для отработки взаимодействия членов экипажа;

образовательные эксперименты для популяризации науки.

Значение проекта для Казахстана

Министерство подчеркнуло, что «SANA-1» является комплексным исследованием, охватывающим психологические, медицинские и инженерные аспекты пилотируемой космонавтики.

Цели проекта включают:

развитие компетенций Казахстана в космических исследованиях;

популяризацию STEM-направлений среди молодежи;

расширение участия женщин в космической науке;

формирование национальной научной базы для подготовки специалистов к будущим космическим миссиям.

Символ нового этапа гендерного равенства

Женский экипаж проекта «SANA-1» символизирует новый шаг к гендерному равенству в науке и космонавтике. Министерство отметило, что Казахстан готов формировать собственные команды исследователей для будущих космических экспедиций и вкладывает ресурсы в развитие национальной космической программы.