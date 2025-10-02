18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 09:01

Четыре женщины изолированы в Астане для уникального космического эксперимента

Новости Казахстана 0 1 213

В Национальном космическом центре Казахстана стартовал инновационный исследовательский проект «SANA-1», сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития. Впервые в истории страны проводится эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к реальному космическому полету, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана
© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

Полностью женский экипаж: особенность проекта

В эксперименте участвуют четыре сотрудницы подведомственных организаций Аэрокосмического комитета, что делает «SANA-1» первым в Казахстане проектом с полностью женским экипажем. Участницы будут находиться в изоляции на протяжении 10 суток, что позволит моделировать реальные сценарии космических экспедиций.

Наземный модуль-симулятор космического полета

Для проведения миссии был создан специальный наземный модуль-имитатор космического корабля, разработанный компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта, Героя Казахстана Айдына Аймбетова.

В течение 10 дней экипаж проведет:

  • медицинские исследования, направленные на изучение влияния изоляции на организм человека;

  • когнитивные эксперименты, оценивающие работу мозга в стрессовых условиях;

  • командные исследования для отработки взаимодействия членов экипажа;

  • образовательные эксперименты для популяризации науки.

Значение проекта для Казахстана

Министерство подчеркнуло, что «SANA-1» является комплексным исследованием, охватывающим психологические, медицинские и инженерные аспекты пилотируемой космонавтики.

Цели проекта включают:

  • развитие компетенций Казахстана в космических исследованиях;

  • популяризацию STEM-направлений среди молодежи;

  • расширение участия женщин в космической науке;

  • формирование национальной научной базы для подготовки специалистов к будущим космическим миссиям.

Символ нового этапа гендерного равенства

Женский экипаж проекта «SANA-1» символизирует новый шаг к гендерному равенству в науке и космонавтике. Министерство отметило, что Казахстан готов формировать собственные команды исследователей для будущих космических экспедиций и вкладывает ресурсы в развитие национальной космической программы.

6
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?