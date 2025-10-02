Суд отменил амнистию Жомарта Ертаева: освобождения не будет

Қазақ тіліне аудару

Бывший банкир Жомарт Ертаев вновь останется под стражей после того, как суд отменил ранее вынесенное решение об его освобождении. Об этом сообщил депутат Мажилиса Абзал Куспан на своей странице в Facebook , передаёт Lada.kz.

Фото: ТОО "Алма ТВ"

Судебное решение отменено

Депутат Куспан на своей странице в Facebook отметил, что постановление в отношении Ертаева было отменено 1 октября:

«Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос», — написал депутат.

Другой депутат Мажилиса, Ермурат Бапи, сообщил, что Куспан подал иск в Генпрокуратуру с требованием опротестовать решение суда:

«Сегодня требование было удовлетворено, и по протесту прокуратуры Жомарт Ертаев вновь будет взят под стражу», — уточнил Бапи.

Предыстория освобождения

В начале сентября стало известно, что Ертаев, осуждённый по делу о хищении 144 миллиардов тенге из Bank RBK, был амнистирован за положительное поведение. Ранее Комитет уголовно-исполнительной системы МВД сообщил, что экс-банкир освободился из колонии и поставлен на учёт службы пробации для дальнейшего контроля.

Министр внутренних дел Ержан Саденов также прокомментировал этот шаг, подтверждая, что освобождение происходило в рамках действующих процедур.

Ходатайство Ертаева о применении акта об амнистии, принятого в честь 30-летия Конституции Казахстана, было удовлетворено 2 сентября. На момент освобождения ему присвоили первую положительную степень поведения. В целом он отбыл 8 лет 3 месяца и 14 дней лишения свободы, неотбытый срок составлял 11 месяцев и 16 дней.

Судебные дела Жомарта Ертаева

В ноябре 2020 года Жомарт Ертаев был осуждён на 11 лет лишения свободы за хищение 144 миллиардов тенге из Bank RBK. Вместе с ним были осуждены ещё 35 человек.

Позднее Ертаев оказался участником нового уголовного дела, связанного с хищением кредитных средств из Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийского банка. Суд вынес приговор четырём его сообщникам, а также обязал вернуть банкам крупные суммы:

Bank RBK — около 98 миллиардов тенге

Qazaq Banki — более 46 миллиардов тенге

Евразийский банк — свыше 24 миллиардов тенге

В марте 2021 года суд смягчил наказание Ертаеву по первому делу, сократив срок с 11 до 9 лет.