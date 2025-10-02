18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.10.2025, 09:35

Суд отменил амнистию Жомарта Ертаева: освобождения не будет

Новости Казахстана 0 1 877

Бывший банкир Жомарт Ертаев вновь останется под стражей после того, как суд отменил ранее вынесенное решение об его освобождении. Об этом сообщил депутат Мажилиса Абзал Куспан на своей странице в Facebook, передаёт Lada.kz. 

Фото: ТОО "Алма ТВ"
Фото: ТОО "Алма ТВ"

Судебное решение отменено

Депутат Куспан на своей странице в Facebook отметил, что постановление в отношении Ертаева было отменено 1 октября:

«Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос», — написал депутат.

Другой депутат Мажилиса, Ермурат Бапи, сообщил, что Куспан подал иск в Генпрокуратуру с требованием опротестовать решение суда:

«Сегодня требование было удовлетворено, и по протесту прокуратуры Жомарт Ертаев вновь будет взят под стражу», — уточнил Бапи.

Предыстория освобождения

В начале сентября стало известно, что Ертаев, осуждённый по делу о хищении 144 миллиардов тенге из Bank RBK, был амнистирован за положительное поведение. Ранее Комитет уголовно-исполнительной системы МВД сообщил, что экс-банкир освободился из колонии и поставлен на учёт службы пробации для дальнейшего контроля.

Министр внутренних дел Ержан Саденов также прокомментировал этот шаг, подтверждая, что освобождение происходило в рамках действующих процедур.

Ходатайство Ертаева о применении акта об амнистии, принятого в честь 30-летия Конституции Казахстана, было удовлетворено 2 сентября. На момент освобождения ему присвоили первую положительную степень поведения. В целом он отбыл 8 лет 3 месяца и 14 дней лишения свободы, неотбытый срок составлял 11 месяцев и 16 дней.

Судебные дела Жомарта Ертаева

В ноябре 2020 года Жомарт Ертаев был осуждён на 11 лет лишения свободы за хищение 144 миллиардов тенге из Bank RBK. Вместе с ним были осуждены ещё 35 человек.

Позднее Ертаев оказался участником нового уголовного дела, связанного с хищением кредитных средств из Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийского банка. Суд вынес приговор четырём его сообщникам, а также обязал вернуть банкам крупные суммы:

  • Bank RBK — около 98 миллиардов тенге

  • Qazaq Banki — более 46 миллиардов тенге

  • Евразийский банк — свыше 24 миллиардов тенге

В марте 2021 года суд смягчил наказание Ертаеву по первому делу, сократив срок с 11 до 9 лет.

5
2
1
