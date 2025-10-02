Казахстанцу выставили счет на 1,7 млн тенге за экстрадицию из Грузии

В Шымкенте суд обязал гражданина Казахстана, ранее экстрадированного из Грузии, возместить государству средства, потраченные на его возвращение на родину. По решению суда процессуальные издержки в размере более 1,7 млн тенге взысканы в полном объеме, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.
По информации прокуратуры Шымкента, мужчина находился в международном розыске и в июле 2024 года был задержан на территории Грузии. Для его принудительного возвращения в Казахстан потребовались значительные расходы из государственного бюджета, которые превысили 1,7 млн тенге.
Аль-Фарабийская районная прокуратура Шымкента обратилась в межрайонный суд по гражданским делам с иском о возмещении затрат, связанных с экстрадицией. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного органа, признав расходы обоснованными.
На основании исполнительного производства с осужденного взыскали всю сумму. Таким образом, государство вернуло деньги, ранее потраченные на транспортировку и сопутствующие расходы при экстрадиции.
Этот случай демонстрирует практику возложения на осужденных материальной ответственности за расходы, понесенные государством в ходе международных процедур. По мнению юристов, подобные решения формируют важный прецедент и служат предупреждением для лиц, пытающихся скрыться от правосудия за границей.
