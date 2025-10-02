18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 10:09

Казахстанцу выставили счет на 1,7 млн тенге за экстрадицию из Грузии

Новости Казахстана 0 7 702

В Шымкенте суд обязал гражданина Казахстана, ранее экстрадированного из Грузии, возместить государству средства, потраченные на его возвращение на родину. По решению суда процессуальные издержки в размере более 1,7 млн тенге взысканы в полном объеме, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как проходила экстрадиция

По информации прокуратуры Шымкента, мужчина находился в международном розыске и в июле 2024 года был задержан на территории Грузии. Для его принудительного возвращения в Казахстан потребовались значительные расходы из государственного бюджета, которые превысили 1,7 млн тенге.

Решение суда

Аль-Фарабийская районная прокуратура Шымкента обратилась в межрайонный суд по гражданским делам с иском о возмещении затрат, связанных с экстрадицией. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования надзорного органа, признав расходы обоснованными.

Возмещение средств

На основании исполнительного производства с осужденного взыскали всю сумму. Таким образом, государство вернуло деньги, ранее потраченные на транспортировку и сопутствующие расходы при экстрадиции.

Значение дела

Этот случай демонстрирует практику возложения на осужденных материальной ответственности за расходы, понесенные государством в ходе международных процедур. По мнению юристов, подобные решения формируют важный прецедент и служат предупреждением для лиц, пытающихся скрыться от правосудия за границей.

7
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?