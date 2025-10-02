18+
02.10.2025, 11:37

Токаев обозначил границы применения искусственного интеллекта

Новости Казахстана 0 465

В Астане открылся международный технологический форум Digital Bridge 2025, где президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью о роли искусственного интеллекта (ИИ) и недопустимых сферах его использования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Исторический выбор Казахстана и современные вызовы

Глава государства напомнил, что более тридцати лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, сделав шаг в пользу мира и безопасности. По его словам, сегодня страна придерживается той же линии в отношении новых технологий.

«ИИ должен применяться исключительно в мирных целях. Мы считаем недопустимым его использование в военной сфере, кибератаках и проектах, угрожающих международной стабильности», — подчеркнул Токаев.

Международное сотрудничество в сфере ИИ

Президент сообщил, что на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан подтвердил готовность участвовать в Глобальном диалоге по управлению ИИ под эгидой организации.
Также он отметил, что республика приветствует предложения партнеров, в том числе инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Цифровизация как стратегический приоритет

Особое внимание Токаев уделил цифровой трансформации Казахстана. Он напомнил, что в своем ежегодном Послании народу в 2025 году обозначил цифровизацию и развитие искусственного интеллекта как ключевые направления.

Президент поставил задачу:

  • превратить Казахстан в полностью цифровую страну в течение трёх лет;

  • выстроить целостную цифровую экосистему;

  • создать условия для ускоренного внедрения инноваций в экономике и социальной сфере.

Форум как площадка для будущего

Digital Bridge 2025 стал площадкой, где обсуждаются глобальные тенденции в сфере технологий. Выступление Токаева задало тон дискуссии, обозначив как национальные приоритеты Казахстана, так и позицию страны на международной арене.

