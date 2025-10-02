Дроны над границей: Казахстан усилил контроль за трассами в сторону России

Қазақ тіліне аудару

В Карабалыкском районе Костанайской области, который непосредственно граничит с Российской Федерацией, начали активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дроны патрулируют оживленную трассу КАZ-03, соединяющую Костанай, Аулиеколь и Сурган, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Контроль за безопасностью на оживленной трассе

По этой дороге ежедневно проходят сотни автомобилей, включая крупногабаритные фуры, что делает вопрос безопасности движения особенно актуальным.

Главная угроза – выезд на встречную полосу

Заместитель начальника районного отдела полиции Азар Нуралинов подчеркнул, что одной из самых распространенных и опасных ошибок водителей является выезд на встречную полосу. Подобные нарушения нередко приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Как работают дроны на дорогах

Для пресечения подобных ситуаций полицейские начали активно задействовать беспилотники. Аппараты ведут видеонаблюдение за транспортным потоком и фиксируют нарушения. Так, возле поста "Рубеж" дрон зафиксировал, как водитель внедорожника совершил опасный обгон фуры, проигнорировав знак и дорожную разметку.

Реакция полиции и наказание нарушителей

После фиксации нарушения водитель был оперативно остановлен патрульными. Суд лишил его водительских прав сроком на полгода. По словам Нуралинова, за последний месяц полицейские организовали семь вылетов беспилотников, благодаря которым удалось выявить и пресечь три серьезных нарушения.

Итог

Использование дронов стало дополнительным инструментом для полиции в обеспечении безопасности на загруженных трассах приграничных районов. Такая практика, по мнению правоохранителей, помогает не только фиксировать нарушения, но и предупреждать возможные трагедии на дорогах.