18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 12:13

Дроны над границей: Казахстан усилил контроль за трассами в сторону России

Новости Казахстана 0 539

В Карабалыкском районе Костанайской области, который непосредственно граничит с Российской Федерацией, начали активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дроны патрулируют оживленную трассу КАZ-03, соединяющую Костанай, Аулиеколь и Сурган, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Контроль за безопасностью на оживленной трассе

По этой дороге ежедневно проходят сотни автомобилей, включая крупногабаритные фуры, что делает вопрос безопасности движения особенно актуальным.

Главная угроза – выезд на встречную полосу

Заместитель начальника районного отдела полиции Азар Нуралинов подчеркнул, что одной из самых распространенных и опасных ошибок водителей является выезд на встречную полосу. Подобные нарушения нередко приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Как работают дроны на дорогах

Для пресечения подобных ситуаций полицейские начали активно задействовать беспилотники. Аппараты ведут видеонаблюдение за транспортным потоком и фиксируют нарушения. Так, возле поста "Рубеж" дрон зафиксировал, как водитель внедорожника совершил опасный обгон фуры, проигнорировав знак и дорожную разметку.

Реакция полиции и наказание нарушителей

После фиксации нарушения водитель был оперативно остановлен патрульными. Суд лишил его водительских прав сроком на полгода. По словам Нуралинова, за последний месяц полицейские организовали семь вылетов беспилотников, благодаря которым удалось выявить и пресечь три серьезных нарушения.

Итог

Использование дронов стало дополнительным инструментом для полиции в обеспечении безопасности на загруженных трассах приграничных районов. Такая практика, по мнению правоохранителей, помогает не только фиксировать нарушения, но и предупреждать возможные трагедии на дорогах.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?