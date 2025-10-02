18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 13:03

Газ и нефть не отпустят: сколько еще Казахстану жить в зависимости

Новости Казахстана 0 958

Глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов заявил, что потенциал нефтедобычи в Казахстане ещё далёк от исчерпания. На панельной сессии Kazakhstan Energy Week он отметил, что правительство и недропользователи едины во мнении: страна пока не вышла на плато по добыче «чёрного золота», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Казахстан не достиг пика добычи нефти

По его словам:

  • планируется удержание ежегодного производства на уровне свыше 100 млн тонн нефти;

  • новые геологоразведочные проекты обеспечат стабильность добычи в долгосрочной перспективе;

  • Казахстан остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков нефти и получает государственную поддержку в развитии отрасли.

Роль «КазМунайГаза» на внутреннем рынке

Асхат Хасенов подчеркнул, что компания работает в сегментах, где не могут проявить активность частные игроки. Это позволяет поддерживать эффективность и гарантировать долговременное существование на прогнозируемом уровне добычи.

Приоритетные направления развития:

  • геологоразведка – 13 новых проектов уже находятся в реализации;

  • добыча нефти с ориентацией на долгосрочные показатели;

  • нефтегазохимия – производство полипропилена, полиэтилена и других продуктов.

SOCAR: спрос на нефть и газ продлится дольше прогнозов

Президент азербайджанской компании SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что спрос на нефть и газ будет сохраняться многие десятилетия. По его прогнозам, газ останется востребованным как минимум до 2070 года, что превышает ранние оценки.

Он пояснил, что:

  • энергетический переход идёт постепенно и будет корректироваться в зависимости от потребностей индустрии и населения;

  • нельзя строить глобальные планы только на основе опыта развитых стран;

  • переход должен быть «справедливым и комфортным», обеспечивая равный доступ к энергоресурсам для нынешних и будущих поколений.

Взгляд Shell: спрос превышает предложение

Исполнительный вице-президент подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Ричард Хау напомнил, что компания активно сотрудничает с Казахстаном, в том числе в разработке технологической дорожной карты отрасли.

Он подчеркнул:

  • в 2024 году мировое потребление достигло рекордных 104 млн баррелей нефти в сутки;

  • спрос на энергоресурсы продолжает расти быстрее предложения;

  • для обеспечения баланса необходимы одновременно нефтегаз, возобновляемые источники и низкоуглеродная энергетика.

Новые технологии и локальные проекты

Ричард Хау отметил, что технологическое развитие позволит снизить себестоимость добычи и углеродоёмкость, а также увеличить доходность на каждый баррель.

Примером стала геохимическая лаборатория в Атырау, которая уже оказывает услуги не только Казахстану, но и зарубежным партнёрам.

«Мы рассчитываем на продолжение диалога с Казахстаном и совместное развитие технологий», – резюмировал представитель Shell.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?