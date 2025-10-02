Газ и нефть не отпустят: сколько еще Казахстану жить в зависимости

Қазақ тіліне аудару

Глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов заявил, что потенциал нефтедобычи в Казахстане ещё далёк от исчерпания. На панельной сессии Kazakhstan Energy Week он отметил, что правительство и недропользователи едины во мнении: страна пока не вышла на плато по добыче «чёрного золота», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: REUTERS

Казахстан не достиг пика добычи нефти

По его словам:

планируется удержание ежегодного производства на уровне свыше 100 млн тонн нефти ;

новые геологоразведочные проекты обеспечат стабильность добычи в долгосрочной перспективе;

Казахстан остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков нефти и получает государственную поддержку в развитии отрасли.

Роль «КазМунайГаза» на внутреннем рынке

Асхат Хасенов подчеркнул, что компания работает в сегментах, где не могут проявить активность частные игроки. Это позволяет поддерживать эффективность и гарантировать долговременное существование на прогнозируемом уровне добычи.

Приоритетные направления развития:

геологоразведка – 13 новых проектов уже находятся в реализации;

добыча нефти с ориентацией на долгосрочные показатели;

нефтегазохимия – производство полипропилена, полиэтилена и других продуктов.

SOCAR: спрос на нефть и газ продлится дольше прогнозов

Президент азербайджанской компании SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что спрос на нефть и газ будет сохраняться многие десятилетия. По его прогнозам, газ останется востребованным как минимум до 2070 года, что превышает ранние оценки.

Он пояснил, что:

энергетический переход идёт постепенно и будет корректироваться в зависимости от потребностей индустрии и населения;

нельзя строить глобальные планы только на основе опыта развитых стран;

переход должен быть «справедливым и комфортным», обеспечивая равный доступ к энергоресурсам для нынешних и будущих поколений.

Взгляд Shell: спрос превышает предложение

Исполнительный вице-президент подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Ричард Хау напомнил, что компания активно сотрудничает с Казахстаном, в том числе в разработке технологической дорожной карты отрасли.

Он подчеркнул:

в 2024 году мировое потребление достигло рекордных 104 млн баррелей нефти в сутки ;

спрос на энергоресурсы продолжает расти быстрее предложения;

для обеспечения баланса необходимы одновременно нефтегаз, возобновляемые источники и низкоуглеродная энергетика.

Новые технологии и локальные проекты

Ричард Хау отметил, что технологическое развитие позволит снизить себестоимость добычи и углеродоёмкость, а также увеличить доходность на каждый баррель.

Примером стала геохимическая лаборатория в Атырау, которая уже оказывает услуги не только Казахстану, но и зарубежным партнёрам.