Газ и нефть не отпустят: сколько еще Казахстану жить в зависимости

Глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов заявил, что потенциал нефтедобычи в Казахстане ещё далёк от исчерпания. На панельной сессии Kazakhstan Energy Week он отметил, что правительство и недропользователи едины во мнении: страна пока не вышла на плато по добыче «чёрного золота», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По его словам:
планируется удержание ежегодного производства на уровне свыше 100 млн тонн нефти;
новые геологоразведочные проекты обеспечат стабильность добычи в долгосрочной перспективе;
Казахстан остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков нефти и получает государственную поддержку в развитии отрасли.
Асхат Хасенов подчеркнул, что компания работает в сегментах, где не могут проявить активность частные игроки. Это позволяет поддерживать эффективность и гарантировать долговременное существование на прогнозируемом уровне добычи.
Приоритетные направления развития:
геологоразведка – 13 новых проектов уже находятся в реализации;
добыча нефти с ориентацией на долгосрочные показатели;
нефтегазохимия – производство полипропилена, полиэтилена и других продуктов.
Президент азербайджанской компании SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что спрос на нефть и газ будет сохраняться многие десятилетия. По его прогнозам, газ останется востребованным как минимум до 2070 года, что превышает ранние оценки.
Он пояснил, что:
энергетический переход идёт постепенно и будет корректироваться в зависимости от потребностей индустрии и населения;
нельзя строить глобальные планы только на основе опыта развитых стран;
переход должен быть «справедливым и комфортным», обеспечивая равный доступ к энергоресурсам для нынешних и будущих поколений.
Исполнительный вице-президент подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Ричард Хау напомнил, что компания активно сотрудничает с Казахстаном, в том числе в разработке технологической дорожной карты отрасли.
Он подчеркнул:
в 2024 году мировое потребление достигло рекордных 104 млн баррелей нефти в сутки;
спрос на энергоресурсы продолжает расти быстрее предложения;
для обеспечения баланса необходимы одновременно нефтегаз, возобновляемые источники и низкоуглеродная энергетика.
Ричард Хау отметил, что технологическое развитие позволит снизить себестоимость добычи и углеродоёмкость, а также увеличить доходность на каждый баррель.
Примером стала геохимическая лаборатория в Атырау, которая уже оказывает услуги не только Казахстану, но и зарубежным партнёрам.
«Мы рассчитываем на продолжение диалога с Казахстаном и совместное развитие технологий», – резюмировал представитель Shell.
