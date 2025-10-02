В совет директоров "Самрук-Казына" приняли нейросеть

Қазақ тіліне аудару

Фонд «Самрук-Казына» впервые в регионе ввел в свой совет директоров цифрового независимого участника на основе искусственного интеллекта. Новая система получила название SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Ее презентация прошла в Астане в рамках форума Digital Bridge 2025 и была показана президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Задачи и возможности SKAI

По информации фонда, SKAI создан для повышения прозрачности и качества корпоративного управления. Он анализирует:

внутренние и внешние нормативные документы;

все решения совета директоров с 2008 года;

материалы и данные, накопленные с момента основания фонда.

Таким образом, нейросеть способна учитывать не только текущие, но и исторические контексты в процессе выработки решений.

«Квантовый скачок» в управлении

Глава правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов подчеркнул, что включение ИИ в руководство фонда символизирует новый этап:

«Назначение нейросети – это квантовый скачок. Теперь технологии и люди принимают решения вместе, а цифровизация становится частью философии управления».

По его словам, это позволит повысить эффективность работы и ускорить процессы принятия решений.

Техническая база и безопасность

SKAI функционирует в закрытой среде на суперкомпьютере Al Farabium, втором по мощности в Казахстане, разработанном «Казахтелекомом».

Информация полностью обрабатывается внутри страны, что исключает утечку данных.

Высокая вычислительная мощность обеспечивает надежность и оперативность анализа.

В основе системы лежит казахстанская языковая модель Alem LLM, адаптированная под национальные потребности.

Значение для Казахстана

Внедрение SKAI в совет директоров крупнейшего национального фонда рассматривается как стратегический шаг, позволяющий Казахстану занять лидирующие позиции в интеграции искусственного интеллекта в корпоративное управление.