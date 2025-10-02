В совет директоров "Самрук-Казына" приняли нейросеть

Фонд «Самрук-Казына» впервые в регионе ввел в свой совет директоров цифрового независимого участника на основе искусственного интеллекта. Новая система получила название SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Ее презентация прошла в Астане в рамках форума Digital Bridge 2025 и была показана президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Lada.kz.
По информации фонда, SKAI создан для повышения прозрачности и качества корпоративного управления. Он анализирует:
внутренние и внешние нормативные документы;
все решения совета директоров с 2008 года;
материалы и данные, накопленные с момента основания фонда.
Таким образом, нейросеть способна учитывать не только текущие, но и исторические контексты в процессе выработки решений.
Глава правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов подчеркнул, что включение ИИ в руководство фонда символизирует новый этап:
«Назначение нейросети – это квантовый скачок. Теперь технологии и люди принимают решения вместе, а цифровизация становится частью философии управления».
По его словам, это позволит повысить эффективность работы и ускорить процессы принятия решений.
SKAI функционирует в закрытой среде на суперкомпьютере Al Farabium, втором по мощности в Казахстане, разработанном «Казахтелекомом».
Информация полностью обрабатывается внутри страны, что исключает утечку данных.
Высокая вычислительная мощность обеспечивает надежность и оперативность анализа.
В основе системы лежит казахстанская языковая модель Alem LLM, адаптированная под национальные потребности.
Внедрение SKAI в совет директоров крупнейшего национального фонда рассматривается как стратегический шаг, позволяющий Казахстану занять лидирующие позиции в интеграции искусственного интеллекта в корпоративное управление.
