18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 15:16

Скандал в пьяной квартире обернулся тюрьмой: казахстанец избил полицейского

Новости Казахстана 0 912

В поселке Жезкент области Абай бытовой скандал закончился уголовным делом. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своей матери. На вызов прибыл сотрудник полиции, который потребовал нарушителя порядка проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сопротивление при задержании

Подсудимый отказался выполнять законные требования и оказал сопротивление. В ходе конфликта он несколько раз ударил полицейского по лицу и повредил его форменную одежду. Даже перед зданием Жезкентского отдела полиции мужчина не прекратил противоправные действия — он вновь ударил стража порядка, причинив легкий вред его здоровью.

Доказательства и признание вины

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину, выразил раскаяние и принес извинения. Его причастность была подтверждена показаниями потерпевшего полицейского, результатами судебно-медицинских экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с камер наблюдения.

Правовая квалификация

Суд квалифицировал действия мужчины по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств

При вынесении приговора учли, что у подсудимого есть малолетние дети, он признал вину и раскаялся. Однако отрицательная характеристика по месту жительства, рецидив правонарушений и повышенная общественная опасность содеянного сыграли решающую роль.

Итоговое решение суда

Бородулихинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?