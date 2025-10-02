Скандал в пьяной квартире обернулся тюрьмой: казахстанец избил полицейского

Қазақ тіліне аудару

В поселке Жезкент области Абай бытовой скандал закончился уголовным делом. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своей матери. На вызов прибыл сотрудник полиции, который потребовал нарушителя порядка проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: кадр YouTube

Сопротивление при задержании

Подсудимый отказался выполнять законные требования и оказал сопротивление. В ходе конфликта он несколько раз ударил полицейского по лицу и повредил его форменную одежду. Даже перед зданием Жезкентского отдела полиции мужчина не прекратил противоправные действия — он вновь ударил стража порядка, причинив легкий вред его здоровью.

Доказательства и признание вины

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину, выразил раскаяние и принес извинения. Его причастность была подтверждена показаниями потерпевшего полицейского, результатами судебно-медицинских экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с камер наблюдения.

Правовая квалификация

Суд квалифицировал действия мужчины по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств

При вынесении приговора учли, что у подсудимого есть малолетние дети, он признал вину и раскаялся. Однако отрицательная характеристика по месту жительства, рецидив правонарушений и повышенная общественная опасность содеянного сыграли решающую роль.

Итоговое решение суда

Бородулихинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.