5,5 тенге за рубль: чем грозит Казахстану падение российской валюты

На российском валютном рынке сохраняется напряжённая интрига, которая косвенно влияет на экономическую стабильность Казахстана. Российский рубль демонстрирует необычную стойкость, укрепляясь вопреки прогнозам аналитиков, предсказывавших его падение до 100 рублей за доллар, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данным Банка России, на 2 октября 2025 года официальный курс доллара составляет 81,4967 рубля.

Для казахстанского бизнеса это укрепление рубля обернулось удорожанием российского импорта и снижением ценовой конкурентоспособности. Тем не менее эксперты считают, что ослабление рубля — лишь вопрос времени. Насколько далеко оно может зайти и что произойдёт, если курс достигнет 5,5 тенге за рубль?

Почему рубль остаётся крепким

Согласно телеграм-каналу Рroeconomics, нынешняя устойчивость рубля объясняется прежде всего жёсткой денежно-кредитной политикой Банка России.

Аналитик Ян Гордеев подчёркивает:

"Главный фактор укрепления курса — высокая ключевая ставка. Но это лишь часть комплекса факторов: девалютизация экономики, санкции, перевод части внешней торговли в иные юрисдикции и расчёты в рублях".

Прогнозы крупных игроков о падении рубля до 90–100 рублей не сбылись, так как базировались на ожиданиях быстрого снижения ставки ЦБ. По мнению Гордеева, заявления о грядущем ослаблении рубля могут быть попыткой манипулировать рынком.

Возможные сценарии ослабления рубля

Несмотря на текущую силу рубля, большинство аналитиков видят риски его ослабления к концу 2025 года.

Экономист Борис Копейкин предупреждает:

"Дальнейшее ослабление рубля выглядит более вероятным, чем укрепление. Курс в 90 рублей за доллар к концу года — вполне возможен, хотя и не гарантирован".

Аналитик Василий Карпунин добавляет, что к концу года на рубль могут повлиять следующие факторы:

Снижение рыночных процентных ставок вслед за замедлением инфляции. Рост экспорта нефти компенсируется падением цен из-за перепроизводства. Импорт остаётся высоким: с весны 2025 года он стабильно превышает уровень прошлого года.

"К концу года спрос на импорт традиционно растёт. В этом году рост усилится из-за подготовки компаний к повышению НДС с 20 до 22%, что заставит бизнес пополнять склады".

Дополнительно оживление кредитования с августа поддерживает спрос на импорт, что создаёт основания для умеренного ослабления рубля.

Когда рубль может стоить 5,5 тенге

Если российский рубль девальвируется до 100 рублей за доллар, курс рубля к тенге автоматически снизится до 5,5 тенге за рубль.

Простой расчёт на основе кросс-курса:

Курс тенге к доллару: примерно 549 тенге за доллар.

Гипотетический курс рубля: 100 рублей за доллар.

Следовательно, 100 рублей = 549 тенге, что означает падение рубля по отношению к текущему курсу 6,71 тенге за рубль более чем на 18%.

Этот сценарий возможен при условии, что курс USD/KZT останется стабильным.

Потенциальные последствия для Казахстана

1. Угроза для отечественных производителей

Российские товары станут на пятую часть дешевле, что создаст сильную конкуренцию для казахстанских компаний в обрабатывающей промышленности.

2. Выгода для потребителей и бюджета

Ослабление рубля может: