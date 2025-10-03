Вернуться домой невозможно: карта «Ата жолы» в Казахстане - мечта, заблокированная бюрократией

Қазақ тіліне аудару

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров 2 октября 2025 года обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются этнические казахи при попытке получить карту «Ата жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Что такое карта "Ата жолы"

Карта «Ата жолы» – это специальный документ для этнических казахов, которые проживают за рубежом и имеют востребованные профессии в Казахстане или успешный опыт ведения бизнеса. Основные преимущества карты:

право на постоянное проживание в Казахстане до 10 лет без отказа от текущего гражданства;

возможность официального трудоустройства и ведения бизнеса;

доступ к социальной, медицинской и образовательной системе страны.

Изначально карта задумывалась как инструмент поддержки соотечественников, возвращающихся на родину, но на практике возникают серьёзные трудности.

Проблемы в реализации

По словам Орынбасарова, соотечественники сталкиваются с:

сложными процедурами подтверждения национальной принадлежности;

необходимостью предоставления многочисленных переводов документов;

неосведомленностью сотрудников региональных органов о правилах предоставления карты.

В качестве примера сенатор привел историю Серика Турсына – этнического казаха, врача-преподавателя из Швейцарии. Несмотря на высокий профессиональный уровень и готовность инвестировать средства и привезти современное оборудование, Турсын столкнулся с бюрократическими барьерами и формальным отношением ведомств.

Масштаб проблемы

С момента объявления инициативы президента около 150 этнических казахов из разных стран выразили желание воспользоваться картой «Ата жолы». Однако, по данным депутата, до сих пор никто не смог реализовать свои намерения.

Орынбасаров отметил:

«Излишняя бюрократия снижает стремление соотечественников возвращаться на родину и подрывает доверие к государственной политике поддержки».

Предложения по улучшению работы карты

Сенатор считает, что карта «Ата жолы» в нынешнем виде не выполняет свои задачи, а потенциал соотечественников остаётся нереализованным. Для исправления ситуации необходимо: