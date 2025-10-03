18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 19:26

Вернуться домой невозможно: карта «Ата жолы» в Казахстане - мечта, заблокированная бюрократией

Новости Казахстана 0 717

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров 2 октября 2025 года обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются этнические казахи при попытке получить карту «Ата жолы», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое карта "Ата жолы"

Карта «Ата жолы» – это специальный документ для этнических казахов, которые проживают за рубежом и имеют востребованные профессии в Казахстане или успешный опыт ведения бизнеса. Основные преимущества карты:

  • право на постоянное проживание в Казахстане до 10 лет без отказа от текущего гражданства;

  • возможность официального трудоустройства и ведения бизнеса;

  • доступ к социальной, медицинской и образовательной системе страны.

Изначально карта задумывалась как инструмент поддержки соотечественников, возвращающихся на родину, но на практике возникают серьёзные трудности.

Проблемы в реализации

По словам Орынбасарова, соотечественники сталкиваются с:

  • сложными процедурами подтверждения национальной принадлежности;

  • необходимостью предоставления многочисленных переводов документов;

  • неосведомленностью сотрудников региональных органов о правилах предоставления карты.

В качестве примера сенатор привел историю Серика Турсына – этнического казаха, врача-преподавателя из Швейцарии. Несмотря на высокий профессиональный уровень и готовность инвестировать средства и привезти современное оборудование, Турсын столкнулся с бюрократическими барьерами и формальным отношением ведомств.

Масштаб проблемы

С момента объявления инициативы президента около 150 этнических казахов из разных стран выразили желание воспользоваться картой «Ата жолы». Однако, по данным депутата, до сих пор никто не смог реализовать свои намерения.

Орынбасаров отметил:

«Излишняя бюрократия снижает стремление соотечественников возвращаться на родину и подрывает доверие к государственной политике поддержки».

Предложения по улучшению работы карты

Сенатор считает, что карта «Ата жолы» в нынешнем виде не выполняет свои задачи, а потенциал соотечественников остаётся нереализованным. Для исправления ситуации необходимо:

  • устранить пробелы в законодательстве;

  • детализировать процедуры и гарантии для обладателей карты;

  • согласовать механизм с другими нормативными актами;

  • создать межведомственную комиссию с участием госорганов, депутатов и экспертов;

  • закрепить механизм прямого признания зарубежных дипломов и сертификатов, что ускорит интеграцию квалифицированных специалистов в экономику и здравоохранение страны.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?