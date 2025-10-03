Как избежать конфискации наличных на границе Казахстана: главные правила

Перед перелетом важно заранее ознакомиться с правилами вывоза наличных. Это поможет избежать штрафов, конфискации денег и лишних вопросов со стороны таможни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
До 10 000 USD на человека — декларация не требуется.
Свыше 10 000 USD на человека — подлежит обязательной декларации и вывоз за границу запрещен.
Советы:
Снизьте сумму наличных до лимита.
Распределите деньги между членами семьи.
Рассмотрите безналичный перевод для суммы свыше 10 000 USD.
Примеры распределения:
Семья из двух человек с 18 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.
Семья из трех человек с 27 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.
Один пассажир с 12 000 USD: вывоз невозможен, лишние 2 000 USD отправьте безналом или перераспределите, если летите с семьей.
В аэропорту выбирайте красный коридор.
Сообщите инспектору о намерении декларировать наличные.
Возьмите пассажирскую таможенную декларацию или заполните заранее.
Пошаговая инструкция:
Идите в красный коридор.
Сообщите о декларации.
Заполните бланк, покажите паспорт и деньги.
Один экземпляр декларации остается у таможни, второй — храните до конца поездки.
Полное ФИО, данные паспорта и маршрут.
Сумма и валюта наличных / дорожных чеков.
Источник происхождения средств и цель использования.
Документы для подтверждения:
Выписка банка о снятии средств.
Справка о доходах, договор купли-продажи, дарения или наследства.
Квитанции обмена валюты, расписка о займе.
Сумму необходимо указывать в эквиваленте USD по официальному курсу на день подачи декларации. Храните копии документов как в бумажном виде, так и на телефоне.
Неправильное понимание лимита: декларация не позволяет вывести больше 10 000 USD. Решение — снизить сумму или распределить по членам семьи.
Ошибки в курсе валют: используйте официальный курс на дату подачи декларации, а не приблизительные расчеты.
Неучтенные члены семьи: при распределении средств учитывайте всех, включая детей.
Отсутствие документов: крупные суммы лучше подтверждать заранее.
Выбор зеленого коридора: всегда идите красным при сомнениях.
Непонимание порога: декларация нужна только при сумме свыше 10 000 USD.
Суммы на членов семьи: допустимо включать супругов и детей в одну декларацию.
Очень крупные суммы: подготовьте максимальный пакет документов и уточните требования заранее.
