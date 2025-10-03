18+
02.10.2025, 20:46

Как избежать конфискации наличных на границе Казахстана: главные правила

Новости Казахстана 0 855

Перед перелетом важно заранее ознакомиться с правилами вывоза наличных. Это поможет избежать штрафов, конфискации денег и лишних вопросов со стороны таможни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Лимиты на наличные и необходимость декларации

  • До 10 000 USD на человека — декларация не требуется.

  • Свыше 10 000 USD на человека — подлежит обязательной декларации и вывоз за границу запрещен.

Советы:

  • Снизьте сумму наличных до лимита.

  • Распределите деньги между членами семьи.

  • Рассмотрите безналичный перевод для суммы свыше 10 000 USD.

Примеры распределения:

  • Семья из двух человек с 18 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.

  • Семья из трех человек с 27 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.

  • Один пассажир с 12 000 USD: вывоз невозможен, лишние 2 000 USD отправьте безналом или перераспределите, если летите с семьей.

Когда и где декларировать наличные

  1. В аэропорту выбирайте красный коридор.

  2. Сообщите инспектору о намерении декларировать наличные.

  3. Возьмите пассажирскую таможенную декларацию или заполните заранее.

  4. Пошаговая инструкция:

    • Идите в красный коридор.

    • Сообщите о декларации.

    • Заполните бланк, покажите паспорт и деньги.

    • Один экземпляр декларации остается у таможни, второй — храните до конца поездки.

Что указывать в декларации

  • Полное ФИО, данные паспорта и маршрут.

  • Сумма и валюта наличных / дорожных чеков.

  • Источник происхождения средств и цель использования.

Документы для подтверждения:

  • Выписка банка о снятии средств.

  • Справка о доходах, договор купли-продажи, дарения или наследства.

  • Квитанции обмена валюты, расписка о займе.

Сумму необходимо указывать в эквиваленте USD по официальному курсу на день подачи декларации. Храните копии документов как в бумажном виде, так и на телефоне.

Типичные ошибки и как их избежать

  • Неправильное понимание лимита: декларация не позволяет вывести больше 10 000 USD. Решение — снизить сумму или распределить по членам семьи.

  • Ошибки в курсе валют: используйте официальный курс на дату подачи декларации, а не приблизительные расчеты.

  • Неучтенные члены семьи: при распределении средств учитывайте всех, включая детей.

  • Отсутствие документов: крупные суммы лучше подтверждать заранее.

  • Выбор зеленого коридора: всегда идите красным при сомнениях.

  • Непонимание порога: декларация нужна только при сумме свыше 10 000 USD.

  • Суммы на членов семьи: допустимо включать супругов и детей в одну декларацию.

  • Очень крупные суммы: подготовьте максимальный пакет документов и уточните требования заранее.

