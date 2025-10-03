Как избежать конфискации наличных на границе Казахстана: главные правила

Свыше 10 000 USD на человека — подлежит обязательной декларации и вывоз за границу запрещен.

До 10 000 USD на человека — декларация не требуется.

Советы:

Примеры распределения:

Семья из двух человек с 18 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.

Семья из трех человек с 27 000 USD: по 9 000 USD на каждого, декларация не нужна.