Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.10.2025, 07:26

03.10.2025, 07:26

Почему тысячи иностранцев покидают Казахстан

С начала 2025 года правоохранительные органы Казахстана выдворили 10 138 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство страны. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Миграционный поток и национальный состав иностранцев

По данным МВД, с начала года в Казахстан прибыли 10,8 миллиона иностранных граждан, из которых 90% — граждане стран СНГ. Распределение по странам выглядит следующим образом:

  • Узбекистан — 10,6%

  • Россия — 10,8%

  • Кыргызстан — 8%

  • Беларусь — 12%

За тот же период выбыло из страны 10,6 млн человек, а 314 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Борьба с каналами незаконной миграции

Помимо выдворения нарушителей, полиция активно выявляет и ликвидирует каналы незаконной миграции. Так, в Астане правоохранители Акмолинской области закрыли один из подобных каналов, в результате чего были задержаны подозреваемые.

Ранее в Алматинской области была задержана предполагаемая преступная группа, состоящая из иностранцев. Участников группировки подозревают в организации незаконной миграции в Казахстан. За свои услуги они получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта, сообщили в МВД.

Итоги и меры контроля

Эти меры отражают активную политику Казахстана по контролю миграционных потоков, направленную как на соблюдение законодательства, так и на пресечение деятельности криминальных группировок, использующих мигрантов для незаконной работы на территории страны.

