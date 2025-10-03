18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.10.2025, 08:29

Доплата за дождь и ветер: авиакомпания FlyArystan вызвала гнев пассажиров

Новости Казахстана

Казахстанский журналист Асхат Ниязов публично выразил недовольство бюджетной авиакомпанией FlyArystan из-за повышения тарифа за перевес ручной клади. Свое эмоциональное обращение он опубликовал в Instagram и обратился к прокурорам с просьбой разобраться в ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

«Погода плохая — плати больше»

Журналист отметил, что ранее доплата за ручную кладь свыше 5 кг составляла 10–11 тыс. тенге, а сейчас выросла до 14 тыс. тенге. По словам Ниязова, представители авиакомпании объяснили повышение «фактором рейса и погодными условиями».

«Погода плохая, и они берут больше доплату за ручную кладь. 14 тыс. тенге! Я помню, что нам обещали билеты по 14 тыс. тенге. А сейчас из Алматы в Семей билет стоит 45 тыс. тенге», — подчеркнул Ниязов.

Журналист также напомнил, что 30 сентября прокуратура добилась отмены платы за перевозку товаров duty free в ручной клади, которая ранее взималась FlyArystan.

«Лоукостер — это значит дешевые билеты. Почему тогда билет из Алматы в Семей стоит 45 тыс. тенге?» — возмутился он.

FlyArystan отвечает на критику

Пресс-служба авиакомпании уточнила, что стоимость расширения нормы ручной клади с 5 до 10 кг зависит от направления рейса и времени оформления услуги:

  • При покупке онлайн заранее: 11 500 тенге

  • На стойке регистрации в аэропорту: 12 000 тенге

  • На выходе на посадку менее чем за 40 минут до вылета: 14 000 тенге

Если оформить услугу сразу с покупкой билета в рамках тарифного пакета, она обойдется в 7 116 тенге. При этом представители FlyArystan подчеркнули, что погодные условия на цену не влияют.

Причины повышения тарифов

Авиакомпания объяснила, что фактическое повышение на 500 тенге произошло летом 2025 года и не связано с инфляцией — рост стоимости ниже официальных показателей.

Стоимость билетов формируется по принципу динамического ценообразования и зависит от:

  • направления и загруженности рейса,

  • уровня спроса,

  • курса тенге к доллару,

  • периода путешествия и времени покупки билета.

На маршруте Алматы — Семей диапазон цен на официальных платформах компании начинается от 16 599 тенге до конца 2025 года.

Взаимодействие с прокуратурой и duty free

FlyArystan отметила, что внесла изменения в правила перевозки товаров из duty free по рекомендации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы. С 1 октября 2025 года пассажиры международных рейсов имеют право на бесплатный провоз товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Авиакомпания заверила, что действует строго в рамках законодательства и правил гражданской авиации РК.

