Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
03.10.2025, 09:38

В Казахстане ужесточили наказание за скрытие госномеров автомобилей

Новости Казахстана 0 354

Во время рейда «Безопасная дорога» в Акмолинской области полиция выявила несколько грузовиков, оборудованных устройствами для сокрытия государственных регистрационных знаков. Инциденты произошли на трассе «Екатеринбург — Алматы», где правоохранителей привлек необычный механизм, позволяющий скрывать номер одним нажатием кнопки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Как работают устройства для скрытия номеров

Наиболее резонансным случаем стал большегруз с рамкой и тросом, с помощью которых водитель мог скрыть номерной знак. Такие манипуляции делают номер невидимым для автоматических камер контроля, что позволяет нарушителям уходить от фиксации административных правонарушений.

Старший инспектор ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова пояснила:

«Во время рейдов мы тщательно проверяем техническое состояние автомобилей, включая наличие незаконных устройств для сокрытия номерных знаков».

Штрафы и наказания за сокрытие номера

Полиция Казахстана предупреждает: подобные действия строго наказуемы. За сокрытие госномеров предусмотрены следующие меры административного воздействия:

  • Лишение водительских прав на срок до 1 года;

  • Арест до 5 суток за нарушение правил дорожного движения.

Абдрахманова добавила, что зафиксированы уже два подобных случая. В обоих водитель был лишен права управления транспортом на один год и арестован на двое суток.

«Эти меры направлены на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности на дорогах», — отметила старший инспектор.

Почему скрытие номера опасно

Помимо административной ответственности, скрытие номерного знака создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения:

  • Усложняется идентификация автомобиля в случае аварии;

  • Нарушители могут уходить от ответственности при ДТП;

  • Создается опасность для других участников движения и пешеходов.

Полиция напоминает, что своевременное выявление таких нарушений помогает предотвратить более серьёзные правонарушения и несчастные случаи на дорогах страны.

