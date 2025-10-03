Новые правила въезда: что нужно знать казахстанцам о шенгенских визах с 12 октября

Қазақ тіліне аудару

С 12 октября 2025 года в странах Европейского союза начнет работать новая система въезда и выезда Entry/Exit System (EES). Она полностью заменит привычные штампы в паспортах цифровой регистрацией пересечений границ. Для казахстанцев это означает прощание с визуальными «трофеями» европейских поездок — паспорта больше не будут напоминать альбом с отметками о путешествиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Photo source: European Commission

Конец эпохи штампов

Полный переход на систему EES завершится к 10 апреля 2026 года.

Кого затронет нововведение

EES распространяется на граждан стран, не входящих в Евросоюз, совершающих краткосрочные поездки до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Исключение сделано для жителей Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии — им проверка в системе не потребуется.

Под контроль попадут все иностранцы, въезжающие в Шенгенскую зону по визе или в безвизовом порядке.

Каждое пересечение границы, а также случаи отказа во въезде будут фиксироваться в электронной базе.

Что изменится для путешественников

Европейская комиссия утверждает, что новая система ускорит пограничный контроль и упростит процедуры:

паспорта будут проверяться цифровыми терминалами;

пассажиры смогут проходить идентификацию самостоятельно;

у пограничников появится больше времени для поиска подозрительных или разыскиваемых лиц.

Кроме того, введение EES должно сократить случаи нелегальной миграции и облегчить борьбу с поддельными документами.

Биометрия и контроль с помощью ИИ

Иностранцы, оформляющие шенгенскую визу, обязаны будут заранее предоставить биометрические данные — фотографию и отпечатки пальцев. Эти сведения помогут европейским органам:

отслеживать маршруты путешественников;

выявлять нарушения сроков пребывания;

предотвращать подделку документов;

использовать системы видеонаблюдения и распознавания лиц в городах.

Данные будут храниться в течение 3–5 лет и автоматически удаляться, после чего потребуется повторная регистрация.

Безопасность и защита данных

В Еврокомиссии заверяют, что система соответствует строгим нормам ЕС по защите персональных данных. Доступ к информации получат только уполномоченные органы стран-участниц и Европол — в рамках расследований.

Отказ от предоставления биометрии станет основанием для запрета въезда. Работой EES займется агентство eu-LISA, ответственное за крупные IT-системы ЕС в сфере безопасности и правосудия.

Первая страна — Финляндия

Финляндия одной из первых запустит систему: уже с 12 октября 2025 года EES начнет действовать в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Установят 60 терминалов для самостоятельной проверки документов;

системой будут оснащены все аэропорты и погранпереходы страны;

пограничники получат «более четкую картину» пребывания иностранцев.

Эстония внедрила систему в тестовом режиме еще в ноябре 2024 года, отказавшись от штампов.

Казахстанцы и шенгенские визы

По данным SchengenVisaInfo, в 2024 году граждане Казахстана подали рекордные 179 446 заявлений на шенгенскую визу — это на 12,8% больше, чем в 2023-м.

Казахстан занял 16-е место в мире по числу заявлений, опередив Узбекистан.

Самыми востребованными направлениями стали Германия (25%), Италия (15%), Испания (13%) и Франция.

Наименее популярными у казахстанцев оказались Нидерланды — всего 20 заявлений.

Однако доля отказов также выросла: в 2024 году не получили визы почти 9% заявителей. Чаще всего отказ поступал из Хорватии и Германии.

В общей сложности казахстанцы потратили на оформление виз более 14,3 млн евро (9,3 млрд тенге), из которых 1,2 млн евро ушли впустую — на визы, которые так и не были одобрены.

Крупнейшая цифровая реформа границ

Европейские власти называют запуск EES крупнейшей реформой в истории пограничного контроля. Система должна стать шагом к созданию «умных границ» Европы, усилить безопасность и упростить поездки для добросовестных туристов.