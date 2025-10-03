18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.10.2025, 11:11

Казахстан «проложит путь» в Европу: в Будапеште появится новый грузовой хаб

Новости Казахстана 0 494

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в республику с официальным визитом. Это первый визит Шуйока в Казахстан в статусе главы государства, что придает переговорам особое значение, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба правительства Казахстана
© Photo : Пресс-служба правительства Казахстана

Экспортные перспективы и торговое сотрудничество

Казахстанская сторона заявила о готовности расширять поставки в Венгрию по 95 товарным позициям. Это открывает новые возможности для диверсификации экспорта и укрепления торговых связей между двумя странами.

Новый инвестиционный фонд для совместных проектов

В ходе переговоров было подчеркнуто, что создаваемый Казахстанско-Венгерский инвестиционный фонд станет ключевым инструментом для запуска новых проектов. Его цель – поддержка и развитие совместных инициатив в различных секторах экономики.

Транспортно-логистическое сотрудничество

Одним из центральных направлений партнерства определена транспортно-логистическая сфера. Стороны обсудили реализацию стратегического проекта – строительство интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта. Этот объект позволит значительно увеличить объемы казахстанского экспорта в страны Европейского Союза.

Высокая оценка инвестиционного климата

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отметил благоприятный инвестиционный климат Казахстана и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества. По его словам, Венгрия рассматривает Казахстан как надежного партнера в Центральной Азии и намерена развивать совместные инициативы в долгосрочной перспективе.

