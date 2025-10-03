«Сюрприз» от Минфина: казахстанцам придётся отчитываться за отпуск

Қазақ тіліне аудару

В середине сентября Министерство финансов РК представило проект приказа «Об утверждении Правил определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом». Основатель «Учёт.kz» Максим Барышев рекомендует законопослушным налогоплательщикам следить не только за своими доходами, но и за расходами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

фото: gettyimages.com / amixstudio

Новый порядок: что изменится в налоговом администрировании

Документ направлен на то, чтобы повысить прозрачность и справедливость налоговой системы. Согласно новым правилам:

налоговые органы получат право устанавливать данные о доходах и имуществе не только напрямую, но и через «альтернативные источники информации»;

будут учитываться активы, обязательства, обороты, расходы и затраты налогоплательщиков;

конкретный перечень источников пока не раскрывается.

Таким образом, контроль будет распространяться не только на доходы, но и на расходы граждан, включая их стиль жизни и уровень потребления.

Проверка на блогерах: репетиция перед масштабным запуском

Ранее Минфин уже испытывал новые подходы. В феврале 2025 года Комитет государственных доходов проверил, как блогеры платят налоги. Итог оказался показательным:

выявлены расхождения по 594 лицам;

общая сумма недекларированных доходов составила 53,3 млрд тенге;

блогерам были направлены уведомления о занижении доходов.

По словам эксперта по коммуникациям Алишера Еликбаева, методика вызывала вопросы, так как в расчетах использовались данные о движении средств по всем банковским счетам.

Максим Барышев считает, что этот эксперимент был «тестовой площадкой», а теперь аналогичный подход будет применяться к широкому кругу налогоплательщиков.

Под контроль попадут даже траты на отдых

В конце сентября Высшая аудиторская палата объявила об обновлении методики оценки теневой экономики. Теперь в расчеты включены сферы образования, здравоохранения и досуга.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин подчеркнул, что государство будет обращать внимание и на туризм:

в 2024 году внутренним туризмом воспользовались 10,5 млн казахстанцев;

бедные слои населения, по словам чиновника, не могут позволить себе путешествия, поэтому такие расходы будут косвенно указывать на уровень доходов.

Максим Барышев советует гражданам быть внимательнее: законопослушным налогоплательщикам теперь придется отслеживать не только заработки, но и свои траты, так как за них тоже могут потребовать отчет.

Ограничения для бизнеса: конец B2B по «упрощенке»

Помимо контроля над расходами граждан, изменения затронут и предпринимателей. Министерство национальной экономики вынесло на общественное обсуждение проекты постановлений по специальным налоговым режимам.

Основные нововведения:

из 1111 видов деятельности 795 (около 70%) лишаются права работать по упрощенной системе налогообложения;

упрощенка сохранится в основном для компаний сегмента B2C (работа с конечными потребителями).

Максим Барышев отмечает, что нововведения фактически запрещают компаниям на общем режиме относить к вычетам покупки у организаций на упрощенке. Это ломает привычные бизнес-схемы и делает невозможным взаимодействие B2B в упрощенном формате.

Итог: налоговая нагрузка усилится

Новый Налоговый кодекс предполагает жесткий контроль как над бизнесом, так и над обычными гражданами.

Для населения это означает учет не только доходов, но и расходов, включая покупки, поездки и даже отдых.

Для предпринимателей — серьезное ограничение применения упрощенной системы, особенно в сфере B2B.

Таким образом, налоговая система РК движется к максимальной прозрачности, но одновременно и к повышению административного давления.