03.10.2025, 12:23

Алматы замер: великая Татьяна Тарасова почтила память Дениса Тена - кадр, который тронул сердца

Новости Казахстана 0 507

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась в социальных сетях трогательным фото из Алматы. Ее визит связан с проведением в городе Мемориала Дениса Тена — турнира, который ежегодно собирает спортсменов и поклонников памяти легендарного казахстанского фигуриста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: instagram/t.a.tarasova
Фото: instagram/t.a.tarasova

Воспоминания о друге и ученике

Татьяна Тарасова неоднократно отмечала, что Денис Тен был для нее не только учеником, но и близким товарищем. В рамках поездки в Алматы она посетила пересечение улиц Байсеитовой и Курмангазы — именно там установлен памятник фигуристу. Тренер возложила цветы у бюста спортсмена и коротко подписала свой пост:

«В гостях у Дениса».

Эти слова вызвали эмоциональный отклик у подписчиков и поклонников Тарасовой, которые поблагодарили ее за теплую память и искренние чувства.

Реакция поклонников

Под публикацией появились десятки благодарных комментариев. Пользователи отмечали неоценимый вклад Татьяны Тарасовой в развитие фигурного катания и ее верность памяти Дениса Тена.

Среди отзывов звучали такие слова:

  • «Татьяна Тарасова – личность, профессионал, несгибаемая глыба фигурного катания!»

  • «Денис Тен – гордость Казахстана, его талант невозможно забыть».

  • «Спасибо, что вы приехали и почтили память Дениса. Для нас это огромная честь».

Мемориал Дениса Тена

В Алматы в эти дни проходит традиционный Мемориал Дениса Тена. Турнир объединяет ведущих фигуристов, которые выходят на лед в память о выдающемся казахстанском спортсмене. В этом году короткую программу выиграл Михаил Шайдоров.

Трагедия, которая потрясла страну

Напомним, Денис Тен трагически погиб 19 июля 2018 года в Алматы. Спортсмен пытался остановить воров, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. От полученных ножевых ранений он скончался.

С тех пор в Казахстане ежегодно проходят мероприятия, посвященные его памяти. Для многих жителей страны Денис Тен остается символом таланта, мужества и преданности спорту.

