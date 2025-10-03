Казахстанцам дали срок до 31 декабря для возврата денег с пенсионных выплат

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, которые позволят льготным категориям граждан не платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) при получении единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Исключение из налогообложения предусмотрено для социально уязвимых категорий граждан, среди которых:
люди с инвалидностью;
родители и опекуны детей с инвалидностью;
участники боевых действий;
другие льготники, предусмотренные законодательством.
Именно для этих категорий будет действовать автоматическое аннулирование начисленных долгов по ИПН.
Ранее с пенсионных выплат автоматически удерживался подоходный налог, хотя по закону льготные категории имеют право на стандартный налоговый вычет. Этот вычет уменьшает налогооблагаемую сумму, а значит, и сам налог.
Таким образом, многие граждане фактически переплачивали. Новые правила призваны вернуть эти средства льготникам.
Чтобы получить возврат удержанного налога, гражданину необходимо:
Обратиться в ближайший офис ЕНПФ до 31 декабря 2025 года.
Предоставить документы, подтверждающие льготный статус и доходы
(справку об инвалидности не требуют).
Написать заявление на применение стандартного вычета по ЕПВ.
После этого пенсионный фонд пересчитает налог, а излишне удержанные средства вернутся на счет заявителя.
До конца 2025 года действуют более мягкие правила. Обратиться за перерасчетом можно по выплатам, полученным еще в 2021–2022 годах. Однако после 1 января 2026 года срок подачи заявлений сократится:
раньше у льготников было 5 лет,
теперь останется только 3 года.
Это значит, что тем, кто получил ЕПВ несколько лет назад, важно успеть подать заявление до конца текущего периода, иначе вернуть переплату за прошлые годы уже не получится.
