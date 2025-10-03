18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.10.2025, 13:17

Казахстанцам дали срок до 31 декабря для возврата денег с пенсионных выплат

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, которые позволят льготным категориям граждан не платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) при получении единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: uzone.id
Фото: uzone.id

Кого коснутся изменения

Исключение из налогообложения предусмотрено для социально уязвимых категорий граждан, среди которых:

  • люди с инвалидностью;

  • родители и опекуны детей с инвалидностью;

  • участники боевых действий;

  • другие льготники, предусмотренные законодательством.

Именно для этих категорий будет действовать автоматическое аннулирование начисленных долгов по ИПН.

Зачем это нужно

Ранее с пенсионных выплат автоматически удерживался подоходный налог, хотя по закону льготные категории имеют право на стандартный налоговый вычет. Этот вычет уменьшает налогооблагаемую сумму, а значит, и сам налог.

Таким образом, многие граждане фактически переплачивали. Новые правила призваны вернуть эти средства льготникам.

Как вернуть переплату

Чтобы получить возврат удержанного налога, гражданину необходимо:

  1. Обратиться в ближайший офис ЕНПФ до 31 декабря 2025 года.

  2. Предоставить документы, подтверждающие льготный статус и доходы
    (справку об инвалидности не требуют).

  3. Написать заявление на применение стандартного вычета по ЕПВ.

После этого пенсионный фонд пересчитает налог, а излишне удержанные средства вернутся на счет заявителя.

Сроки подачи заявлений

До конца 2025 года действуют более мягкие правила. Обратиться за перерасчетом можно по выплатам, полученным еще в 2021–2022 годах. Однако после 1 января 2026 года срок подачи заявлений сократится:

  • раньше у льготников было 5 лет,

  • теперь останется только 3 года.

Это значит, что тем, кто получил ЕПВ несколько лет назад, важно успеть подать заявление до конца текущего периода, иначе вернуть переплату за прошлые годы уже не получится.

0
0
0
