03.10.2025, 14:12

Две ключевые соцвыплаты повысят для казахстанцев: кого коснется рост с 1 января

Новости Казахстана 0 436

С 1 января 2026 года в Казахстане планируется повышение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Индексация составит 10 процентов и коснется выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Проект постановления размещён Министерством труда и социальной защиты населения на портале «Открытые НПА».

Как будут рассчитываться выплаты

Размер выплат не является фиксированным и зависит от ряда факторов:

  • среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние два года;

  • коэффициента утраты трудоспособности;

  • количества иждивенцев в семье;

  • стажа участия в системе обязательного социального страхования;

  • уровня замещения дохода.

Таким образом, размер назначенной суммы у каждого получателя будет индивидуальным.

Статистика прошлых выплат

По данным Минтруда, в прошлом году около 150 тысяч казахстанцев получали эти выплаты:

  • 66 тысяч семей, потерявших кормильца, получили в общей сложности 25,3 млрд тенге. Средний ежемесячный размер составил 74 460 тенге.

  • 97 тысяч человек получали выплаты по утрате трудоспособности. На эти цели выделили 34,5 млрд тенге, а средняя сумма составила 71 468 тенге в месяц.

Кому назначаются выплаты

При потере кормильца

Эта выплата предоставляется лицам, находившимся на иждивении умершего. Она назначается в дополнение к государственному пособию и выплачивается:

  • до достижения иждивенцем 18 лет;

  • до 23 лет, если он обучается очно.

При утрате трудоспособности

Эта выплата также предоставляется сверх государственного пособия по инвалидности.

  • Она назначается участникам системы обязательного соцстрахования.

  • Выплата действует при установлении медико-социальной экспертизой утраты трудоспособности от 30 до 100 процентов.

  • Получатель может продолжать трудовую деятельность — право на выплату при этом сохраняется.

