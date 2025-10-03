Две ключевые соцвыплаты повысят для казахстанцев: кого коснется рост с 1 января

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане планируется повышение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Индексация составит 10 процентов и коснется выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Проект постановления размещён Министерством труда и социальной защиты населения на портале «Открытые НПА».

Как будут рассчитываться выплаты

Размер выплат не является фиксированным и зависит от ряда факторов:

среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние два года;

коэффициента утраты трудоспособности;

количества иждивенцев в семье;

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

уровня замещения дохода.

Таким образом, размер назначенной суммы у каждого получателя будет индивидуальным.

Статистика прошлых выплат

По данным Минтруда, в прошлом году около 150 тысяч казахстанцев получали эти выплаты:

66 тысяч семей , потерявших кормильца, получили в общей сложности 25,3 млрд тенге . Средний ежемесячный размер составил 74 460 тенге .

97 тысяч человек получали выплаты по утрате трудоспособности. На эти цели выделили 34,5 млрд тенге, а средняя сумма составила 71 468 тенге в месяц.

Кому назначаются выплаты

При потере кормильца

Эта выплата предоставляется лицам, находившимся на иждивении умершего. Она назначается в дополнение к государственному пособию и выплачивается:

до достижения иждивенцем 18 лет;

до 23 лет, если он обучается очно.

При утрате трудоспособности

Эта выплата также предоставляется сверх государственного пособия по инвалидности.