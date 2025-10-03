Две ключевые соцвыплаты повысят для казахстанцев: кого коснется рост с 1 января

С 1 января 2026 года в Казахстане планируется повышение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Индексация составит 10 процентов и коснется выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца, сообщает Lada.kz.
Проект постановления размещён Министерством труда и социальной защиты населения на портале «Открытые НПА».
Размер выплат не является фиксированным и зависит от ряда факторов:
среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние два года;
коэффициента утраты трудоспособности;
количества иждивенцев в семье;
стажа участия в системе обязательного социального страхования;
уровня замещения дохода.
Таким образом, размер назначенной суммы у каждого получателя будет индивидуальным.
По данным Минтруда, в прошлом году около 150 тысяч казахстанцев получали эти выплаты:
66 тысяч семей, потерявших кормильца, получили в общей сложности 25,3 млрд тенге. Средний ежемесячный размер составил 74 460 тенге.
97 тысяч человек получали выплаты по утрате трудоспособности. На эти цели выделили 34,5 млрд тенге, а средняя сумма составила 71 468 тенге в месяц.
Эта выплата предоставляется лицам, находившимся на иждивении умершего. Она назначается в дополнение к государственному пособию и выплачивается:
до достижения иждивенцем 18 лет;
до 23 лет, если он обучается очно.
Эта выплата также предоставляется сверх государственного пособия по инвалидности.
Она назначается участникам системы обязательного соцстрахования.
Выплата действует при установлении медико-социальной экспертизой утраты трудоспособности от 30 до 100 процентов.
Получатель может продолжать трудовую деятельность — право на выплату при этом сохраняется.
