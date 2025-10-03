18+
03.10.2025, 16:18

75-летний дедушка-курьер: в Караганде задержали пенсионера с рекордной партией наркотиков

Новости Казахстана 0 404

В Караганде сотрудники полиции задержали 75-летнего пенсионера, прибывшего поездом из южного региона страны. Спецоперация проходила в рамках республиканского мероприятия «Қарасора-2025», направленного на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Что нашли у задержанного

По данным МВД, у мужчины при личном досмотре в ручной клади обнаружили пакеты с наркотическими веществами. В общей сложности речь идет примерно о 20 килограммах марихуаны и гашиша.

Дополнительная находка в автомобиле

Оперативники также проверили автомобиль задержанного, припаркованный недалеко от железнодорожного вокзала. В багажнике машины находились еще два брикета, обмотанные упаковочной лентой. Экспертиза подтвердила, что они также содержат марихуану.

Возбуждено уголовное дело

Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограммов. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

Что выясняет следствие

Следственные органы проверяют все обстоятельства дела и устанавливают возможную причастность других лиц к перевозке запрещенных веществ. Также выясняется, предназначались ли наркотики для распространения в Караганде или должны были быть переправлены в другие регионы.

2
1
0
