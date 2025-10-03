18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.10.2025, 18:28

Казахстанцы инсценируют аварии и поджигают грузы ради миллионов

Новости Казахстана

Страховые компании в Казахстане сталкиваются с растущим числом мошеннических схем, целью которых является незаконное получение выплат. Заместитель председателя правления «Сентрас Иншуранс» Ержан Ундыбаев рассказал о наиболее распространенных способах обмана страховщиков и мерах борьбы с ними, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мошенничество через инсценировку ДТП

По словам Е. Ундыбаева, одной из типичных схем являются поддельные ДТП.

«Преступную группу удалось выявить только благодаря анализу данных: оказалось, что машина “потерпевшего” вообще не заезжала в город в день предполагаемого ДТП», – сообщил он.

В этом конкретном случае в Костанае местные жители обманывали сразу семь-восемь страховых компаний на протяжении нескольких лет. Объединив усилия, страховщики передали дело в суд и добились наказания виновных.

Поджоги грузовиков с застрахованным грузом

Другой популярный метод мошенничества – поджоги грузовиков с ценным содержимым. Е. Ундыбаев привел пример с дорогостоящим препаратом для спортсменов:

  • По документам это был американский продукт стоимостью около $1 млн.

  • Грузовик подожгли на трассе, чтобы получить страховую выплату.

  • Экспертиза показала: под дорогой упаковкой находилась обычная крашеная субстанция.

Такой обман позволяет преступникам получать крупные страховые суммы за «уничтоженные» товары.

Внутренние черные списки и контроль клиентов

Для защиты от мошенников страховые компании ведут внутренние черные списки неблагонадежных клиентов. В них попадают:

  • непосредственные участники мошенничества;

  • лица, вписанные в их договоры, которые потенциально могут быть вовлечены в незаконную деятельность.

Разнообразие мошеннических схем

Мошенничество может принимать разные формы:

  • инсценировка страхового случая;

  • попытка застраховать уже поврежденное имущество;

  • «обнаружение» старых повреждений на транспортных средствах;

  • организация нескольких ДТП с одними и теми же участниками, меняя роли;

  • вовлечение третьих лиц, связанных с компаниями-партнерами.

«Многие до сих пор не осознают: любая инсценировка, будь то ДТП или повреждение имущества, влечет за собой ответственность. Это не останется без последствий – рано или поздно правда всплывет», – предупреждает Е. Ундыбаев.

Борьба с мошенничеством: взаимодействие с правоохранительными органами

Эффективная борьба требует комплексного подхода:

  • анализ биллинга;

  • детализация звонков;

  • отслеживание перемещений абонентов;

  • установление связей между фигурантами.

«Большую часть схем можно раскрыть без особых трудностей. Установить круг знакомств и связи между участниками – все это технически возможно», – подчеркивают страховщики.

Мировая практика и законодательство Казахстана

В развитых странах страховое мошенничество выделено в отдельную статью уголовного кодекса, что упрощает расследование и повышает ответственность.

В Казахстане такие инициативы периодически обсуждаются на государственном уровне, но пока остаются лишь разговором.

Вывод

Страховое мошенничество в Казахстане развивается разнообразными способами: от фальшивых ДТП до поджогов грузовиков с ценным содержимым. Компании усиливают контроль за клиентами и сотрудничают с правоохранительными органами, но для полной борьбы с преступлениями необходимы законодательные изменения и внедрение мировой практики.

