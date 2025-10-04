18+
04.10.2025, 08:53

Как Алматы планирует упорядочить использование электросамокатов на тротуарах

Новости Казахстана

В Алматы обсуждают меры по упорядочению использования электросамокатов, учитывая рост их популярности и связанные с этим проблемы. Депутаты считают, что полный запрет не является оптимальным решением. Предлагаются альтернативные меры, такие как создание инфраструктуры и введение ограничений для пользователей, передает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Алматы наблюдается резкий рост использования электросамокатов и электровелосипедов, что привело к увеличению жалоб от горожан. Многие пользователи нарушают правила, создавая опасные ситуации на тротуарах. В ответ на это городские власти обсуждают различные меры по упорядочению ситуации.

Депутат Бейбут Кусаинов отметил, что полный запрет на электросамокаты может усугубить проблему перегрузки городского транспорта. Он подчеркнул важность разработки инфраструктуры, которая обеспечит безопасность как для самокатчиков, так и для пешеходов.

Александр Габченко, также депутат, добавил, что необходимо пересмотреть правила дорожного движения, учитывая особенности маломобильного транспорта. Он предложил ввести ограничения скорости и установить четкие правила передвижения по велодорожкам.

На данный момент в Алматы обустроено 89 километров велодорожек, что недостаточно для мегаполиса. Городские власти планируют расширить эту сеть и создать дополнительные парковочные места для электросамокатов.

Вместо полного запрета предлагается внедрить меры, которые обеспечат безопасное и удобное использование электросамокатов в городе. Это включает в себя развитие инфраструктуры, установление правил и ограничений, а также повышение осведомленности пользователей.

