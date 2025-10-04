День учителя в Казахстане: какие подарки могут обернуться штрафом

Қазақ тіліне аудару

Перед Днём учителя в Казахстане напоминают, что выражение благодарности педагогам должно быть в рамках закона. Юристы подчёркивают: подарки дороже установленной нормы могут повлечь административную или уголовную ответственность. Цветы, открытки и символические знаки внимания остаются безопасным вариантом, а вот дорогие презенты могут привести к штрафам,сообщает Lada.kz со сслкой на Tengri Education .

Фото pixabay.com

Что говорит закон

Юрист Данияр Байгабатов пояснил, что дарение не допускается, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 10 МРП — это 39 320 тенге в 2025 году.

Согласно статье 509 Гражданского кодекса, дарение работникам образовательных учреждений запрещено, если стоимость подарка превышает установленный лимит.

Кроме того, ограничение распространяется на государственных служащих и лиц, на которых распространяются антикоррупционные нормы.

Если подарок превышает разрешённую сумму, это может квалифицироваться как получение незаконного материального вознаграждения по статье 677 Кодекса об административных правонарушениях.

В 2025 году штраф по этой статье может достигать 600 МРП, что составляет 2 359 200 тенге.

Если же подарок будет расценен как взятка, применяется статья 366 Уголовного кодекса, предусматривающая штраф в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки, лишение свободы до пяти лет и конфискацию имущества.

Позиция Министерства просвещения

В Министерстве просвещения напомнили, что День учителя — не повод для денежных сборов и дорогостоящих подарков.

«Цветы всегда были доброй традицией, символом признательности и уважения. Но самое ценное – это внимание и тёплое слово», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что школьные мероприятия должны проводиться в рамках бюджетного финансирования, а ремонт и материально-техническое обеспечение школ обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов.

Если будут выявлены факты незаконных сборов денег или дарения подарков дороже нормы, гражданам советуют обращаться в территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

Когда отмечают праздник

День учителя в Казахстане ежегодно отмечается 5 октября.

Президент страны традиционно поздравляет педагогов и вручает государственные награды тем, кто внёс особый вклад в развитие образования.