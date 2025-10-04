18+
04.10.2025, 11:04

День учителя в Казахстане: какие подарки могут обернуться штрафом

Новости Казахстана 0 431

Перед Днём учителя в Казахстане напоминают, что выражение благодарности педагогам должно быть в рамках закона. Юристы подчёркивают: подарки дороже установленной нормы могут повлечь административную или уголовную ответственность. Цветы, открытки и символические знаки внимания остаются безопасным вариантом, а вот дорогие презенты могут привести к штрафам,сообщает  Lada.kz  со сслкой на  Tengri Education.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что говорит закон

Юрист Данияр Байгабатов пояснил, что дарение не допускается, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 10 МРП — это 39 320 тенге в 2025 году.
Согласно статье 509 Гражданского кодекса, дарение работникам образовательных учреждений запрещено, если стоимость подарка превышает установленный лимит.
Кроме того, ограничение распространяется на государственных служащих и лиц, на которых распространяются антикоррупционные нормы.

Если подарок превышает разрешённую сумму, это может квалифицироваться как получение незаконного материального вознаграждения по статье 677 Кодекса об административных правонарушениях.
В 2025 году штраф по этой статье может достигать 600 МРП, что составляет 2 359 200 тенге.
Если же подарок будет расценен как взятка, применяется статья 366 Уголовного кодекса, предусматривающая штраф в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки, лишение свободы до пяти лет и конфискацию имущества.

Позиция Министерства просвещения

В Министерстве просвещения напомнили, что День учителя — не повод для денежных сборов и дорогостоящих подарков.
«Цветы всегда были доброй традицией, символом признательности и уважения. Но самое ценное – это внимание и тёплое слово», — подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что школьные мероприятия должны проводиться в рамках бюджетного финансирования, а ремонт и материально-техническое обеспечение школ обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов.

Если будут выявлены факты незаконных сборов денег или дарения подарков дороже нормы, гражданам советуют обращаться в территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

Когда отмечают праздник

День учителя в Казахстане ежегодно отмечается 5 октября.
Президент страны традиционно поздравляет педагогов и вручает государственные награды тем, кто внёс особый вклад в развитие образования.

