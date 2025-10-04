Новые правила: как изменилась поездка в Египет для казахстанцев с 1 октября 2025

С 1 октября 2025 года для граждан Казахстана вступают в силу новые правила въезда в Египет — особенно для туристов до 21 года и тех, кто хочет выезжать за пределы Синайского полуострова. Без полного пакета документов, включая гарантийное письмо и согласие принимающей стороны, посещение Каира и Луксора будет невозможно. Чартерные рейсы с путёвкой остаются без изменений — по ним правила остаются старые, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С 1 октября 2025 года Египет изменил правила въезда для граждан Казахстана. Изменения касаются визового режима, критериев сопровождения несовершеннолетних и условий путешествия по стране.
Граждане Казахстана могут прилетать в Шарм-эль-Шейх и по прилёту получать так называемый «Синайский штамп», который даёт право свободного перемещения по территории Синайского полуострова.
Если турист хочет посетить Каир или Луксор, потребуется виза по прилёту стоимостью 25 долларов, а также гарантийное письмо и официальное согласие принимающей стороны.
Туристы, прибывающие без полного турпакета, а просто по авиабилету, должны заранее оформить визу в египетском посольстве и получить разрешение от Службы национальной безопасности Египта.
Теперь запрещён въезд для граждан Казахстана младше 21 года, если они едут без родителей (отца или матери).
Если молодые туристы путешествуют не с родителями, а, к примеру, с бабушкой, дедом, братьями или сестрами старше 21 года, потребуется нотариально заверенное согласие от родителей.
Документы, которые могут потребоваться: свидетельство о рождении молодого туриста, паспорт сопровождающего родственника; согласие родителей должно быть составлено на двух языках — русском и английском, и в нём должны быть указаны страна назначения и сроки поездки.
Для пассажиров чартерных рейсов, путешествующих по туристическому пакету с проживанием в отеле, дополнительных требований и изменений в правилах не заявлено.
Правило «Синайского штампа» сохраняет силу для поездок по Синайскому полуострову.
