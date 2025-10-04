Новые правила: как изменилась поездка в Египет для казахстанцев с 1 октября 2025

Қазақ тіліне аудару

С 1 октября 2025 года для граждан Казахстана вступают в силу новые правила въезда в Египет — особенно для туристов до 21 года и тех, кто хочет выезжать за пределы Синайского полуострова. Без полного пакета документов, включая гарантийное письмо и согласие принимающей стороны, посещение Каира и Луксора будет невозможно. Чартерные рейсы с путёвкой остаются без изменений — по ним правила остаются старые, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.