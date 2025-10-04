Инцидент в части № 5571: солдат выпрыгнул с третьего этажа

Қазақ тіліне аудару

Срочник из Национальной гвардии Казахстана выпрыгнул с третьего этажа воинской части в Алматы и госпитализирован. В пресс-службе командования заявляют, что беспричинного вмешательства не было — и называют вероятным диагноз «расстройство адаптации». Возбуждена служебная проверка, обстоятельства инцидента выясняются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

4 октября 2025 года в воинской части № 5571 Национальной гвардии РК, расположенной в Алматы, произошёл инцидент: солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа здания части.

Молодого человека доставили в больницу скорой помощи, где ему оказывается медицинская помощь.

По данным пресс-службы регионального командования «Оңтүстік», у военнослужащего был диагностирован диагноз «расстройство адаптации». По их сведениям, до призыва он потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая должна была оценить пригодность солдата к дальнейшей службе.

Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства, — заявили в ведомстве.

В воинской части назначена служебная проверка, цель которой — установить точные обстоятельства произошедшего.

Интересно, что ранее в этой же части был зафиксирован случай, когда срочник получил ранение из пистолета.Также напомним: весной курсанты Национальной гвардии устроили массовую драку.