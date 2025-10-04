Казахстанцы не задумываются о будущем: пенсионных накоплений может не хватить на старость

Қазақ тіліне аудару

Глава совета Ассоциации финансовых консультантов (АФК) Елена Бахмутова высказала опасения, что после массового снятия «избыточных» средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) многим казахстанцам может не хватить накоплений для достойной старости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

По словам Елены Бахмутовой, настало время разъяснить населению, что пенсионные накопления должны обеспечивать финансовую безопасность в преклонном возрасте.

«Если человек в течение трудовой жизни использовал свои средства на покупку жилья, лечение зубов или другие нужды, велика вероятность, что при выходе на пенсию ему не хватит накоплений для покупки аннуитета. В итоге он будет жить только на базовую пенсионную выплату», – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что многие казахстанцы сегодня стремятся «любыми путями» вывести деньги из ЕНПФ, не задумываясь о последствиях. А когда придет время выхода на пенсию, ответственность, по их мнению, ляжет на государство.

Минимальная сумма аннуитета – 9 миллионов тенге

Елена Бахмутова уточнила, что размер пенсионного аннуитета сейчас составляет около 9 миллионов тенге.

«Если человек хочет получать достойную сумму ежемесячно после выхода на пенсию, необходимо, чтобы его накопления превышали этот минимум. Только тогда ежемесячные выплаты смогут покрыть базовые расходы», – пояснила глава совета АФК.

Кто действительно может снимать накопления

По мнению Бахмутовой, возможность изъятия средств из ЕНПФ должна предоставляться лишь тем гражданам, которые уже накопили сумму, значительно превышающую минимальный порог для покупки пожизненного аннуитета.

«Проблема в том, что при расчете излишков учитываются будущие поступления. Например, человеку 35 лет, и предполагается, что он еще 30 лет будет копить. Но жизнь непредсказуема. Поэтому необходимо исходить не из того, что будет накоплено, а из того, что есть сейчас. Тогда и желание снимать деньги само по себе исчезнет», – заключила она.

Позиция Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что правом использования части пенсионных накоплений могут воспользоваться как работающие казахстанцы, так и пенсионеры, при условии наличия достаточной суммы в ЕНПФ.

По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября 2025 года одобрено 1 049 196 заявлений на улучшение жилищных условий и лечение.