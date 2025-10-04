18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
547.57
642.63
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.10.2025, 18:52

Казахстанцы не задумываются о будущем: пенсионных накоплений может не хватить на старость

Новости Казахстана 0 635

Глава совета Ассоциации финансовых консультантов (АФК) Елена Бахмутова высказала опасения, что после массового снятия «избыточных» средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) многим казахстанцам может не хватить накоплений для достойной старости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

По словам Елены Бахмутовой, настало время разъяснить населению, что пенсионные накопления должны обеспечивать финансовую безопасность в преклонном возрасте.

«Если человек в течение трудовой жизни использовал свои средства на покупку жилья, лечение зубов или другие нужды, велика вероятность, что при выходе на пенсию ему не хватит накоплений для покупки аннуитета. В итоге он будет жить только на базовую пенсионную выплату», – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что многие казахстанцы сегодня стремятся «любыми путями» вывести деньги из ЕНПФ, не задумываясь о последствиях. А когда придет время выхода на пенсию, ответственность, по их мнению, ляжет на государство.

Минимальная сумма аннуитета – 9 миллионов тенге

Елена Бахмутова уточнила, что размер пенсионного аннуитета сейчас составляет около 9 миллионов тенге.

«Если человек хочет получать достойную сумму ежемесячно после выхода на пенсию, необходимо, чтобы его накопления превышали этот минимум. Только тогда ежемесячные выплаты смогут покрыть базовые расходы», – пояснила глава совета АФК.

Кто действительно может снимать накопления

По мнению Бахмутовой, возможность изъятия средств из ЕНПФ должна предоставляться лишь тем гражданам, которые уже накопили сумму, значительно превышающую минимальный порог для покупки пожизненного аннуитета.

«Проблема в том, что при расчете излишков учитываются будущие поступления. Например, человеку 35 лет, и предполагается, что он еще 30 лет будет копить. Но жизнь непредсказуема. Поэтому необходимо исходить не из того, что будет накоплено, а из того, что есть сейчас. Тогда и желание снимать деньги само по себе исчезнет», – заключила она.

Позиция Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что правом использования части пенсионных накоплений могут воспользоваться как работающие казахстанцы, так и пенсионеры, при условии наличия достаточной суммы в ЕНПФ.

По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября 2025 года одобрено 1 049 196 заявлений на улучшение жилищных условий и лечение.

«Ежегодный расчет порогов минимальной достаточности (ПМД) позволяет сохранять необходимый минимум средств для будущих выплат и одновременно дает возможность использовать накопления, превышающие этот порог, на жилье или медицинские нужды», – подчеркнули в министерстве.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?