Минздрав Казахстана напомнил родителям: все школьники застрахованы, причем бесплатно

С началом нового учебного года Минздрав Казахстана обратился к родителям с напоминанием, что школьники автоматически включены в систему обязательного социального медицинского страхования. Детям предоставляются бесплатные услуги — от школьной медицины и стоматологии до стационара и высокотехнологичной помощи. В 2025 году профилактическими медосмотрами охвачено 52 % планируемого числа детей; у 11 % впервые выявлены болезни, 30 % из них взяты под наблюдение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

С началом нового учебного года Министерство здравоохранения Республики Казахстан выступило с важным обращением к родителям: все школьники включены в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), и взносы за них осуществляет государство.

В ведомстве уточнили, что дети получают бесплатный доступ к широкому спектру медицинских услуг: школьной медицине, стоматологической помощи, лечению в стационаре, реабилитации и высокотехнологичному лечению.

По итогам первого полугодия 2025 года профилактическими медосмотрами было охвачено 52 % детей от годового плана. У 11 % учащихся выявлены различные заболевания впервые — чаще всего кариес, железодефицитная анемия и близорукость (миопия). Около 30 % из этих детей взяты под динамическое наблюдение.

Для профилактики кариеса действует программа «Болашаққа сау тіспен». На сегодняшний день в школах открыто около 150 стоматологических кабинетов; до конца года планируется расширить сеть до более чем 240 кабинетов, а к 2028 году — свыше тысячи.

С сентября введён новый стандарт школьного питания: в меню ограничиваются соли и сахар в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Министерство считает, что это позволит снизить риск развития хронических заболеваний среди детей.