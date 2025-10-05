Спустя 23 года: в Акмолинской области раскрыто убийство с помощью ДНК-анализа

Қазақ тіліне аудару

В Акмолинской области спустя 23 года раскрыто убийство 29-летней женщины, совершённое в 2002 году. Современные методы молекулярно-генетической экспертизы позволили установить ДНК подозреваемого. 2 октября 2025 года задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото pixabay.com

В городе Акколь 4 октября 2002 года была обнаружена мёртвой 29-летняя женщина с многочисленными телесными повреждениями. Она познакомилась с мужчиной на улице и не вернулась домой.

Её тело было найдено в общественном туалете недалеко от местного стадиона.

Несмотря на проведённые оперативно-розыскные мероприятия и сбор биологического материала, личность преступника установить не удалось, и дело оставалось нераскрытым.

Однако, благодаря современным методам молекулярно-генетической экспертизы, в 2025 году удалось выявить генетические характеристики подозреваемого. 2 октября 2025 года сотрудники управления криминальной полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК и прокуратуры Акмолинской области задержали 60-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства.

На период расследования его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Раскрытие подобных дел служит наглядным доказательством того, что ни одно преступление не остаётся безнаказанным.

Оперативные подразделения и далее продолжат работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.