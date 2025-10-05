18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.10.2025, 09:19

Массовые столкновения в Грузии: что грозит казахстанским туристам в Тбилиси

Новости Казахстана 0 835

4 октября 2025 года в столице Грузии развернулись массовые протесты, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты собрались у президентского дворца в день муниципальных выборов, протестуя против правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: Irakli Gedenidze/Reuters
Фото: Irakli Gedenidze/Reuters

По словам очевидцев, полиция применила перцовый баллончик и водометы, чтобы оттеснить участников акции и предотвратить силовое проникновение в здание дворца.

Причины протестов: «мирная революция» и обвинения в пророссийских настроениях

Оппозиционные активисты, выступающие за прозападный курс Грузии, призвали к «мирной революции» против правящей партии, которую они обвиняют в авторитаризме и пророссийских настроениях.

С момента победы «Грузинской мечты» на прошлогодних выборах оппозиция регулярно устраивает акции протеста. Победу партии критики называют сфальсифицированной, а последующее замораживание переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз стало дополнительным поводом для недовольства.

Эскалация перед выборами

В день муниципальных выборов протестующие собрались на площади Свободы, размахивая флагами Грузии и ЕС. Организаторы акции назвали ее «национальным собранием», требуя мирной передачи власти от правящей партии.

Крупнейшие оппозиционные блоки Грузии бойкотировали выборы, что усугубило напряженность. В ответ власти пообещали жесткий отпор тем, кого считают сторонниками «революции».

Казахстанские граждане в Грузии: более 60 тысяч посетителей с начала года

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, с начала 2025 года страну посетили 62 713 граждан Казахстана, что делает Казахстан седьмым по числу иностранных туристов в Грузии.

В связи с массовым пребыванием казахстанцев в стране, агентство КазТАГ обратилось в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана за официальными комментариями относительно ситуации и безопасности граждан.

Что происходит сейчас

Бронированные подразделения полиции по борьбе с беспорядками вытеснили протестующих из президентского дворца. Столкновения завершились в последние часы работы избирательных участков. Несмотря на меры безопасности, демонстрации продолжаются, отражая глубокий политический кризис в стране.

