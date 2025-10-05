18+
05.10.2025, 10:09

В Сети появилось видео, которое ставит Казахстан под подозрение

Новости Казахстана

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются ролики, в которых якобы глава Министерства иностранных дел Казахстана и представители Министерства обороны подтверждают атаку дронов казахстанского производства на нефтеперерабатывающий завод в российском Орске и «берут ответственность» за произошедшее, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Дипфейки вместо официальных заявлений

Анализ Центра по борьбе с дезинформацией при президенте Казахстана показал, что эти видео являются дипфейками — они созданы с использованием технологий искусственного интеллекта и не отражают реальных действий или слов казахстанских чиновников.

Ни Министерство иностранных дел, ни Министерство обороны Казахстана не делали заявлений о какой-либо причастности страны к инциденту. Все сообщения о «подтверждении» атаки являются ложными.

Цели распространителей фейков

По данным Центра по борьбе с дезинформацией, основными мотивами распространения подобных материалов могут быть:

  • Дестабилизация общественного мнения в Казахстане и России;

  • Создание впечатления вовлеченности Казахстана в конфликтные ситуации;

  • Подрыв доверия к официальным источникам и дипломатическим каналам.

Специалисты подчеркивают, что подобные фейковые видео создают искусственные поводы для недоверия и могут усиливать напряженность в информационном пространстве.

Казахстан призывает проверять информацию

Власти страны настоятельно рекомендуют гражданам и СМИ ориентироваться только на официальные источники информации. Любые ролики или сообщения, не подтвержденные государственными органами, следует рассматривать как потенциально ложные.

«Распространение недостоверной информации о внешнеполитических действиях Казахстана может иметь серьезные последствия для доверия между странами и внутри общества», — отметили в Центре по борьбе с дезинформацией.

