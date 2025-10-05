В Казахстане умер военнослужащий Пограничной службы КНБ

Қазақ тіліне аудару

5 октября в Алматинской области скончался рядовой пограничник , сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана. По данным ведомства, трагедия произошла в отделении медицинского обеспечения Департамента по Алматинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

«5 октября 2025 года в отделении медицинского обеспечения Департамента по Алматинской области скончался рядовой Пограничной службы КНБ», — уточнили в пресс-службе комитета.

Причиной смерти стала менингококцемия

По предварительному заключению врачей, у военнослужащего выявили менингококцемию — редкую и крайне опасную форму менингококковой инфекции. При этом заболевании бактерии попадают в кровь, вызывая сепсис и тяжелое поражение организма.

Медики отмечают, что болезнь развивается стремительно и нередко приводит к летальному исходу даже при оказании медицинской помощи.

Начато расследование и служебная проверка

По факту смерти военнослужащего полиция приступила к расследованию, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Одновременно в самой Пограничной службе КНБ проводится служебное разбирательство. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.