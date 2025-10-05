Новая модель закона “О статусе педагога”: что изменится для учителей

Қазақ тіліне аудару

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов анонсировал проект поправок в Закон «О статусе педагога», которые должны значительно облегчить работу учителей. Основные изменения — сокращение бумажной отчетности, защита от давления и чёткое разграничение обязанностей вне школы. Проект уже направлен на рассмотрение в Правительство — ожидания высоки, поскольку многие педагоги давно ждали таких реформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

В Казахстане планируется внести важные изменения в законодательство, регулирующее статус учителей. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что поправки в Закон «О статусе педагога» направлены на сокращение бюрократической нагрузки, определение чётких границ ответственности и усиление защиты педагогов от любого вида давления.

Меньше бумажной волокиты

Учителя больше не будут обязаны дублировать отчёты — если документ существует в цифровом формате, то не нужно создавать бумажный аналог. Это позволит педагогам тратить больше времени на образовательный процесс, а не на оформление бумаг.

Соцсети — только по желанию

Поправки предусматривают, что педагоги не обязаны вести страницы в социальных сетях, публиковать фото и видео с уроков. Ведение блогов и активность онлайн возможны, но исключительно на добровольной основе. Ночные чаты и постоянные переписки вне рабочей системы связи будут запрещены.

Чёткие границы ответственности

В законопроекте вводится понятие «несвойственные функции» — педагоги не будут нести ответственность за действия учеников вне школы. «Учитель не охранник и не детектив», — подчеркнули в министерстве образования. Это позволит исключить случаи, когда педагоги вынуждены выполнять несвойственные им обязанности.

Договор между школой и семьёй

Реформа усиливает правовой статус соглашения между школой, учениками и родителями. Все стороны будут обязаны соблюдать условия такого договора, чтобы воспитание стало общей задачей, а не находилось целиком на плечах учителя. Новый подход предполагает совместную ответственность семьи и школы за процесс обучения и воспитания ребёнка.

Защита педагогов и усиление наказаний

Проект закона предусматривает более жёсткие меры за нарушение закона о статусе педагога, включая повышение штрафов. Также вводятся гарантии защиты учителей от физического и психологического давления. Власти намерены обеспечить безопасность педагогов не только в школе, но и за её пределами.

Текущее состояние

Аймагамбетов уточнил, что пакет поправок уже направлен в Правительство на рассмотрение. По его словам, эти изменения станут реальной поддержкой для тысяч педагогов страны, которые ежедневно сталкиваются с избыточной нагрузкой.

Напомним, что в августе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой освободить педагогов от задач, не относящихся к их основной деятельности.