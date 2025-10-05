18+
05.10.2025, 15:15

В Казахстане почти 29 000 га яблоневых садов — данные Минсельхоза

Новости Казахстана

По информации Министерства сельского хозяйства, на 4 октября 2025 года площадь яблоневых садов в Казахстане составляет почти 29 тысяч гектаров, что эквивалентно примерно 40,6 тысяч футбольных полей. Большая часть садов расположена в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях и Жетысу; только в Алматинской и Жетысу садов — более 2,4 тысячи гектаров и более 416 тысяч деревьев. Государственная поддержка с 2014 года, включая субсидии и внедрение интенсивных технологий, привела к росту валового сбора яблок на 43 % и урожайности — на 27 %, сообщает   Lada.kz   со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По состоянию на 4 октября 2025 года площадь яблоневых садов в Казахстане насчитывает почти 29 000 га, что примерно соответствует площади 40,6 тысячи футбольных полей. Эти данные озвучены Министерством сельского хозяйства страны.

Яблоневые сады сконцентрированы преимущественно в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях и Жетысу. В регионах Алматинской области и Жетысу садов насчитывается более 2,4 тыс. га, где произрастает свыше 416 тыс. деревьев.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, садоводство становится одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса. С 2014 года фермеры получают инвестиционные субсидии на закладку садов и внедрение интенсивных технологий. Благодаря этому валовой сбор яблок вырос на 43 %, а урожайность — на 27 %.

До 2027 года планируется закладка ещё 110 га садов сорта Апорта. Работы ведутся и по селекционным и агротехническим программам: за 85 лет исследований сформирована коллекция примерно из 400 сортов и гибридов, включая 29 новых сортов, выведенных на основе Апорта.

