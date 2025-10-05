Штраф за езду на летних шинах зимой: сумма и риски для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С 1 декабря по 1 марта автомобили в Казахстане обязаны быть на зимних шинах — за нарушение закона грозит штраф 5 МРП , что в 2025 году составляет 19 660 тенге . При повторном нарушении в пределах года сумма увеличивается — 20 МРП , или 78 640 тенге . Эксперты предупреждают, что ездить поздно с переобуванием — опасно для безопасности на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengi Auto .

Фото pixabay.com

Когда стоит менять шины

Автоэксперты отмечают, что ориентироваться нужно не столько на календарь, сколько на погоду.

Если среднесуточная температура несколько дней подряд держится ниже нуля, пора «переобуваться».

Летние шины при холоде становятся твёрдыми и теряют сцепление с дорогой, увеличивая тормозной путь. Зимняя резина, напротив, остаётся эластичной и обеспечивает лучшее управление на снегу и льду.

Предупреждения и безопасность

В некоторых регионах страны, особенно в северных областях и в Астане, правоохранительные органы уже напоминают водителям о необходимости заблаговременной замены шин.

Холода нередко приходят раньше декабря, поэтому ждать установленной даты небезопасно.

Помимо штрафа, несвоевременная замена шин повышает риск ДТП. Эксперты также советуют после установки зимней резины обязательно сделать балансировку и проверку развала-схождения, чтобы избежать неравномерного износа.

Какую резину выбрать

Фрикционные (липучие) шины — оптимальны для городской езды. Они тихие и хорошо работают на заснеженной дороге.

Шипованные шины подойдут тем, кто часто ездит по трассам и льду — они обеспечивают лучшее сцепление, но создают больше шума.

Глубина протектора должна быть не менее 4–5 мм, иначе даже зимняя резина не обеспечит должной безопасности.