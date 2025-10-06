18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 06:02

Землетрясение ощутили жители более 30 населённых пунктов Казахстана

Новости Казахстана 0 816

Более 30 населённых пунктов Казахстана почувствовали подземные толчки. Сейсмическая активность была зафиксирована на юге страны — колебания ощущались в Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Эпицентр находился в Кыргызстане

По данным Национального научно-исследовательского центра сейсмологических наблюдений и информации (ННЦСНИ) МЧС Казахстана, землетрясение зарегистрировано в 1:29 по времени Астаны.
Эпицентр подземных толчков располагался в 465 километрах юго-западнее Алматы, на территории Кыргызстана, близ границы с Казахстаном и Узбекистаном.

  • Координаты: 42.270° северной широты, 71.378° восточной долготы

  • Глубина: 10 км

  • Магнитуда: 5,9

  • Энергетический класс: 13,3

Где ощутили землетрясение

Сейсмологи зафиксировали различную интенсивность колебаний — от 2 до 4 баллов — в десятках казахстанских населённых пунктов.

Наиболее сильные толчки (4 балла) почувствовали жители:

  • села Бауыржан Момышулы (Жуалынский район, Жамбылская область);

  • города Тараза;

  • сёл Сарыкемер и Аса (Жамбылская область);

  • села Турар Рыскулов (Тюлькубасский район, Туркестанская область).

Толчки средней силы (3 балла) отмечены в:

  • городах Ленгер, Каратау и Шымкент;

  • сёлах Манкент, Аксукент, Кулан, Казыгурт, Темирлановка, Шаян;

  • селе Мерке (Жамбылская область).

Слабые колебания (2 балла) ощущались в:

  • городах Жанатас, Сарыагаш, Арыс, Шу, Кентау, Туркестан, Жетысай, Шардара;

  • сёлах Абай, Шолаккорган, Толе Би, Шаульдер, Мойынкум, Кордай, Шорнак;

  • посёлке Мырзакент (Мактааральский район).

Оперативный штаб и горячие линии

В связи с сейсмической активностью МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб на базе командного центра и департаментов по чрезвычайным ситуациям Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.

Для получения информации и экстренной помощи открыты горячие линии:

  • Командный центр МЧС РК — 8 (7172) 70-41-18

  • ДЧС Туркестанской области — 8 (72533) 57-886

  • ДЧС Жамбылской области — 8 (7262) 51-35-75

  • ДЧС города Шымкент — 8 (7252) 95-57-06

Ситуация под контролем

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Сейсмологи продолжают мониторинг возможных повторных толчков, а экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

МЧС Казахстана рекомендует жителям сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям в случае повторных подземных колебаний.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?