Землетрясение ощутили жители более 30 населённых пунктов Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Более 30 населённых пунктов Казахстана почувствовали подземные толчки. Сейсмическая активность была зафиксирована на юге страны — колебания ощущались в Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: кадр YouTube

Эпицентр находился в Кыргызстане

По данным Национального научно-исследовательского центра сейсмологических наблюдений и информации (ННЦСНИ) МЧС Казахстана, землетрясение зарегистрировано в 1:29 по времени Астаны.

Эпицентр подземных толчков располагался в 465 километрах юго-западнее Алматы, на территории Кыргызстана, близ границы с Казахстаном и Узбекистаном.

Координаты: 42.270° северной широты, 71.378° восточной долготы

Глубина: 10 км

Магнитуда: 5,9

Энергетический класс: 13,3

Где ощутили землетрясение

Сейсмологи зафиксировали различную интенсивность колебаний — от 2 до 4 баллов — в десятках казахстанских населённых пунктов.

Наиболее сильные толчки (4 балла) почувствовали жители:

села Бауыржан Момышулы (Жуалынский район, Жамбылская область);

города Тараза;

сёл Сарыкемер и Аса (Жамбылская область);

села Турар Рыскулов (Тюлькубасский район, Туркестанская область).

Толчки средней силы (3 балла) отмечены в:

городах Ленгер, Каратау и Шымкент;

сёлах Манкент, Аксукент, Кулан, Казыгурт, Темирлановка, Шаян;

селе Мерке (Жамбылская область).

Слабые колебания (2 балла) ощущались в:

городах Жанатас, Сарыагаш, Арыс, Шу, Кентау, Туркестан, Жетысай, Шардара;

сёлах Абай, Шолаккорган, Толе Би, Шаульдер, Мойынкум, Кордай, Шорнак;

посёлке Мырзакент (Мактааральский район).

Оперативный штаб и горячие линии

В связи с сейсмической активностью МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб на базе командного центра и департаментов по чрезвычайным ситуациям Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.

Для получения информации и экстренной помощи открыты горячие линии:

Командный центр МЧС РК — 8 (7172) 70-41-18

ДЧС Туркестанской области — 8 (72533) 57-886

ДЧС Жамбылской области — 8 (7262) 51-35-75

ДЧС города Шымкент — 8 (7252) 95-57-06

Ситуация под контролем

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Сейсмологи продолжают мониторинг возможных повторных толчков, а экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

МЧС Казахстана рекомендует жителям сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям в случае повторных подземных колебаний.