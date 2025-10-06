Землетрясение ощутили жители более 30 населённых пунктов Казахстана

Более 30 населённых пунктов Казахстана почувствовали подземные толчки. Сейсмическая активность была зафиксирована на юге страны — колебания ощущались в Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
По данным Национального научно-исследовательского центра сейсмологических наблюдений и информации (ННЦСНИ) МЧС Казахстана, землетрясение зарегистрировано в 1:29 по времени Астаны.
Эпицентр подземных толчков располагался в 465 километрах юго-западнее Алматы, на территории Кыргызстана, близ границы с Казахстаном и Узбекистаном.
Координаты: 42.270° северной широты, 71.378° восточной долготы
Глубина: 10 км
Магнитуда: 5,9
Энергетический класс: 13,3
Сейсмологи зафиксировали различную интенсивность колебаний — от 2 до 4 баллов — в десятках казахстанских населённых пунктов.
Наиболее сильные толчки (4 балла) почувствовали жители:
села Бауыржан Момышулы (Жуалынский район, Жамбылская область);
города Тараза;
сёл Сарыкемер и Аса (Жамбылская область);
села Турар Рыскулов (Тюлькубасский район, Туркестанская область).
Толчки средней силы (3 балла) отмечены в:
городах Ленгер, Каратау и Шымкент;
сёлах Манкент, Аксукент, Кулан, Казыгурт, Темирлановка, Шаян;
селе Мерке (Жамбылская область).
Слабые колебания (2 балла) ощущались в:
городах Жанатас, Сарыагаш, Арыс, Шу, Кентау, Туркестан, Жетысай, Шардара;
сёлах Абай, Шолаккорган, Толе Би, Шаульдер, Мойынкум, Кордай, Шорнак;
посёлке Мырзакент (Мактааральский район).
В связи с сейсмической активностью МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб на базе командного центра и департаментов по чрезвычайным ситуациям Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.
Для получения информации и экстренной помощи открыты горячие линии:
Командный центр МЧС РК — 8 (7172) 70-41-18
ДЧС Туркестанской области — 8 (72533) 57-886
ДЧС Жамбылской области — 8 (7262) 51-35-75
ДЧС города Шымкент — 8 (7252) 95-57-06
По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Сейсмологи продолжают мониторинг возможных повторных толчков, а экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.
МЧС Казахстана рекомендует жителям сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям в случае повторных подземных колебаний.
