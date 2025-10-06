Тренер «Кайрата» выступил против дорогих подарков отдельным игрокам

Қазақ тіліне аудару

Главный тренер алматинского футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин осудил практику вручения дорогостоящих подарков отдельным спортсменам. По его мнению, подобные жесты подрывают командный дух и противоречат принципам единства в коллективе, сообщает Lada.kz со ссылкой на sportarena.kz.

Фото: ФК "Кайрат"

Поводом стало вручение автомобиля юному вратарю

Как сообщает портал sportarena.kz, обсуждение этой темы вспыхнуло после матча «Кайрата» с «Жетысу», завершившегося победой алматинцев со счетом 5:0.

Ранее внимание общественности привлек эпизод, когда 18-летний вратарь клуба Шерхан Калмурза получил в подарок автомобиль от казахстанского бизнесмена. Подарок последовал после проигрыша мадридскому «Реалу» (0:5) в рамках Лиги чемпионов.

«Футбол — командная игра, а не индивидуальное шоу»

Рафаэль Уразбахтин подчеркнул, что не ставит под сомнение намерения дарителей, но считает выделение отдельных игроков ошибочным:

«Мы не можем запретить бизнесменам дарить подарки, но нужно понимать: выделять одного человека неправильно. Футбол — командный вид спорта. Если хотят помогать — пусть помогают всему клубу. Или дарят что-то, что будет полезно команде».

Предложение тренера: поддерживать клуб, а не личностей

Наставник «желто-черных» отметил, что политика «Кайрата» строится на принципе единства. Все достижения и награды должны восприниматься как результат совместных усилий.

«Мы — одна команда. Если уж дарить, то дарить клубу: автобус, микроавтобус, инвентарь. Такие подарки принесут пользу всем», — добавил Уразбахтин.

Командный дух важнее личного признания

Выступление тренера вызвало отклик среди болельщиков и спортивного сообщества. Многие согласились, что акцент на индивидуальных наградах способен вызвать напряжение внутри команды.

Уразбахтин напомнил: именно сплоченность и коллективный подход помогают добиваться стабильных результатов на поле, а не дорогие презенты отдельным игрокам.