06.10.2025, 06:59

Тренер «Кайрата» выступил против дорогих подарков отдельным игрокам

Новости Казахстана 0 784

Главный тренер алматинского футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин осудил практику вручения дорогостоящих подарков отдельным спортсменам. По его мнению, подобные жесты подрывают командный дух и противоречат принципам единства в коллективе, сообщает Lada.kz со ссылкой на sportarena.kz.

Фото: ФК "Кайрат"
Фото: ФК "Кайрат"

Поводом стало вручение автомобиля юному вратарю

Как сообщает портал sportarena.kz, обсуждение этой темы вспыхнуло после матча «Кайрата» с «Жетысу», завершившегося победой алматинцев со счетом 5:0.
Ранее внимание общественности привлек эпизод, когда 18-летний вратарь клуба Шерхан Калмурза получил в подарок автомобиль от казахстанского бизнесмена. Подарок последовал после проигрыша мадридскому «Реалу» (0:5) в рамках Лиги чемпионов.

«Футбол — командная игра, а не индивидуальное шоу»

Рафаэль Уразбахтин подчеркнул, что не ставит под сомнение намерения дарителей, но считает выделение отдельных игроков ошибочным:

«Мы не можем запретить бизнесменам дарить подарки, но нужно понимать: выделять одного человека неправильно. Футбол — командный вид спорта. Если хотят помогать — пусть помогают всему клубу. Или дарят что-то, что будет полезно команде».

Предложение тренера: поддерживать клуб, а не личностей

Наставник «желто-черных» отметил, что политика «Кайрата» строится на принципе единства. Все достижения и награды должны восприниматься как результат совместных усилий.

«Мы — одна команда. Если уж дарить, то дарить клубу: автобус, микроавтобус, инвентарь. Такие подарки принесут пользу всем», — добавил Уразбахтин.

Командный дух важнее личного признания

Выступление тренера вызвало отклик среди болельщиков и спортивного сообщества. Многие согласились, что акцент на индивидуальных наградах способен вызвать напряжение внутри команды.

Уразбахтин напомнил: именно сплоченность и коллективный подход помогают добиваться стабильных результатов на поле, а не дорогие презенты отдельным игрокам.

